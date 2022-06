Las bodas pueden ser costosas, pero algunos se las ingenian para reducir costos. En medio de esta situación, suele salir a flote una incómoda pregunta: ¿los novios deben ofrecer barra libre en la ceremonia? Ante esta duda, una pareja tomó una decisión que encendió la polémica en todos los rincones de las redes sociales.

En la publicación viral, compartida dentro del sitio web Reddit, una mujer contó que ella y su futuro esposo encontraron una ingeniosa solución para ahorrar algo de dinero en la fiesta de su matrimonio, informó The Mirror.

Pagar por beber en boda

Según reveló, planean pagar la bebidas alcohólicas para todos los invitados siempre que realicen una “donación obligatoria” de 10 dólares a su fondo de la luna de miel, más una propina de 5 dólares para el cantinero.

La pareja de novios decidieron cobrar a sus invitados para acceder a la barra libre no endeudarse. (Imagen referencial: Pixabay)

“Entonces, cuando vas a tomar tu primer trago, pagas 15 dólares en total y el resto de la noche es gratis, no se requieren propinas a menos que quieras”, explicó la novia.

Si bien la familia se mostró en contra de esta iniciativa, la fémina precisó que “estamos pagando todo por nosotros sin ayuda. Creo que es justo y está bien. Y no veo a nadie que se queje. Si no les gusta, obviamente no beberán”.

Comentarios divididos

Las reacciones no faltaron. Muchos usuarios criticaron la idea. “Así que es una barra de efectivo. Simplemente llámela como es. Si están pagando, no es gratis”, escribió una persona. Mientras que otro internauta bromeó: “¿Entonces 15 dólares para la luna de miel y puedo beber todo el alcohol que quiera? ¿Por qué se queja la gente? ¿De quién es esta boda? Quiero que me inviten”.

