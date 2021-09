Una pareja se encontraba disfrutando de una romántica cena en un restaurante de Texas, Estados Unidos, pero su velada se arruinaría cuando fueron desalojados del establecimiento. ¿Cuál fue el motivo? Se negaron a quitarse la mascarilla para prevenir contagios por coronavirus, así como proteger la integridad física de su bebé de 4 meses de vida. El video no tardó mucho para hacerse viral en redes sociales, sumándole, además, que el dueño del local se niega a seguir las normas del gobierno estadounidense en medio de la emergencia sanitaria.

Natalie Wester y José López Guerrero, no podían creer lo que estaban viviendo cuando la mesera les pidió que se retiraran las mascarillas, ellos se negaron alegando que estas protegen contra la COVID-19, además que así cuidan a su hijo quien sufre de fibrosis quística.

Natalie lo relató de la siguiente manera: “Se sienta al lado y me dice: ‘Oye, nuestro gerente está allí en la cocina y no es tan amable como yo. Lamentablemente, esto es una cuestión política, pero nuestro jefe no creen en las mascarillas. Está cansado de que los políticos le digan qué hacer, por lo que tienes que quitártela’”, palabas que, confiesa, la dejaron perpleja.

La madre explicó que son clientes habituales, que su hijo tiene el sistema inmunológico “deprimido”, pero a pesar de esto no cedieron en sus exigencias.

Tras esto, aparece el dueño del local quien no se comportó nada amable: “Se les recordó que se quitaran las mascarillas en la entrada y no quisieron, así que les pedimos que se fueran”, explicó Tom, el propietario.

Debido a la delicada condición de su pequeño, la pareja no ha salido mucho a la calle: “Es un caso tener que lidiar con persona como estas que son antimascarillas (…) y lo están convirtiendo en un tema realmente político cuando debería ser un tema científico”, dijo la mujer.

La pareja de esposos no planea tomar acciones legales tras el incidente en el restaurante de propiedad de Tom solo compartir la experiencia, pues alegan que esto podría “alentarlo a que revise sus políticas y también alentar a sus clientes a que, quizás, analicen a quién le están dando su dinero”.

Tras hacerse conocido el caso, el medio local KTVT recogió las declaraciones de Tom, dueño del ‘Hang Time Sports Grill & Bar’: “Siento que la reacción general con las mascarillas en Estados Unidos es ridícula en este momento (…) Gasté mi dinero, puse mi sangre, sudor y lágrimas en este negocio y no quiero mascarillas aquí”.

