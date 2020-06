En medio de la convulsión que se vive en Estados Unidos debido a las manifestaciones contra la brutalidad policiaca y el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía, una escena de una recordada serie de televisión de finales del siglo pasado cobró notoriedad en redes sociales como Facebook.

Se trata de un extracto de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ (‘El Príncipe del Rap’ como se conoció en Latinoamérica), sitcom protagonizada por Will Smith que se transmitió en Estados Unidos desde el 10 de setiembre de 1990 al 20 de mayo de 1996 y que a lo largo de sus temporadas trató de varios temas delicados como la discriminación racial.

En el video que se hizo viral en Facebook , compartido por la página The Fresh Prince of Bel-Air Fans, Will Smith hace una poderosa reflexión sobre el racismo de ciertos elementos policiales de Estados Unidos hacia la comunidad afroamericana tras haber sido detenidos conduciendo un lujoso auto en un vecindario de clase alta.

La escena, que fue compartida en diciembre de 2019 pero acumula hasta el momento más de 318 mil reproducciones en Facebook , pertenece al episodio 6 de la primera temporada de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ y transcurre en la sala de la mansión Banks luego del impasse vivido por Will y su primo Carlton (Alfonso Ribeiro).

Al discutir sobre el motivo por el que fueron detenidos, para Carlton el motivo era más que claro: conducir a baja velocidad mientras buscaban la carretera y no haber llevado un mapa para ubicarse mejor; sin embargo, Will pensaba de modo muy diferente y de inmediato aludió un tema de racismo.

“Creo que entendí. Nos detuvieron porque íbamos demasiado despacio. ¡Rompimos el límite de lentitud! De acuerdo pero, ¿sabes? Nunca había oído de esa ley tan absurda pero sí conozco esta otra ley que dice: si ves a un tipo de color conduciendo un automóvil que no sea una chatarra, mejor detenlo porque seguro se lo robó”, señaló Will Smith .

“Esa sí que la conozco. Pensé que nos habían detenido por esa ley pero no pude darme cuenta que fue la ley del límite de lentitud. Gracias por compartir esto conmigo, Carlton. Buenas noches”, agregó indignado sobre el comportamiento racista de los policías, a lo que su primo dijo que ellos “solo trataban de hacer su trabajo”.

“¿De qué te quejas? Nos detuvieron unas cuantas horas, papi aclaró las cosas y nos dejaron salir. El sistema funciona”, añadió Carlton, cuyas palabras hicieron enfadar a Will, que trató de explicarle sin éxito la conducta inadecuada de los agentes que los intervinieron cuando se desplazaban a bordo de un vehículo.

“Espero que te guste el sistema porque lo vas a tener que sufrir por lo que te resta de vida [...] Ningún mapa te va a salvar, ni tus sociedades, ni la ropa elegante que usas, ni tu padre el influyente pues cuando llevas un auto fino en un vecindario extraño, nada de eso importa. Ellos solo ven una cosa”, le recriminó tocándole la cara, refiriéndose al color de su piel.

Carlton le dijo a Will que estaba “llevando el asunto fuera de toda proporción”, pero al hablar con su padre sobre lo ocurrido, al parecer sus palabras calaron hondo. “Papá, si tú fueras policía y vieras a un auto viajando a 1km/h, ¿lo detendrías?”, le preguntó, a lo que su padre respondió: “Yo mismo me hice esa pregunta la primera vez que me detuvieron”.

