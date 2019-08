El gato de una instructora de piano insiste en ser siempre el centro de atención

▶ Niños evitan que un dragón de Komodo muera estrangulado por una poderosa serpiente



¿Te imaginas inscribirte en lecciones de piano y no poder tocarlo siempre? Eso es lo que le ocurre a Heather Parry, una mujer de Escocia que, en un video que se volvió viral en Facebook, muestra cómo una adorable criatura le exige ser siempre el centro de atención cada vez que intenta practicar en el mencionado instrumento musical.

Se trata de ‘Jasper’, el adorado gato de su instructora Laura Elliot. Parry se considera una gran amante de los felinos y el hecho de ver a una de estas mascotas al llegar a la casa de su maestra para su primera lección, fue un buen aliciente; sin embargo, no imaginó que el gato acabaría convirtiéndose en una enorme distracción.

Y es que resulta que ‘Jasper’ adora que se interesen en él y está más que dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Al escuchar que suenan las teclas del piano, el felino protagonista del video viral de Facebook no duda en interrumpir la lección para que lo vean y comiencen a mimarlo de inmediato.

“Una vez estaba afuera en el jardín pero cuando me escuchó tocar, saltó por una de las ventanas superiores y vino hacia nosotras”, dijo Parry al portal The Dodo, que al parecer no es la única estudiante afectada por la necesidad de la mascota de ser siempre el centro de atención y que lo bañen en mimos en vez de aprender las lecciones.

Sin embargo, es que los pupilos de Elliot –que comparte en su cuenta de Instagram videos y fotos de las lecciones que ofrece y en las que participa su mascota– ya se acostumbraron a las constantes interrupciones de ‘Jasper’, viendo este adorable impedimento como una excusa para mejorar su dominio del piano.