Perro le aplica la 'ley del hielo' a su dueña por haberlo llevado al dentista

La ‘ley del hielo’ es una forma de poder comunicativo que puede usarse de forma beneficiosa o hiriente y consiste en ignorar a la persona que no esté hablando. Si bien es una práctica común entre los seres humanos, un video viral de Facebook demuestra que los perros también la conocen y saben aplicarla muy bien.

En el video, compartido originalmente en Twitter y replicado en Facebook por la página theCHIVE, se observa a ‘Fritz’, un perro cruce de labrador de 2 años y medio mirando por la ventana desde el asiento del copiloto del auto de su dueña, que le ofrece disculpas por haberlo llevado (aparentemente con engaños) a su cita con el dentista canino.

“Solo mírame. Lamento haberte llevado al dentista. ¡Mírame! ¡Lo siento tanto! ¿Podrías mirarme? Fritz, lo lamento mucho. ¡Santo cielo, solo mírame! Vamos, amiguito, solo mírame. ¿No me vas a hablar? Está bien, amiguito, te amo mucho pero tuve que hacerlo”, se le oye decir a la autora del video viral de Facebook mientras el can finge que no le presta atención.

Afortunadamente, la propietaria de ‘Fritz’ informó que su mascota la perdonó por haberlo llevado al consultorio del dentista canino. “Los perros pueden padecer enfermedades en las encías que pueden acortar su periodo de vida si no son tratadas a tiempo. Así que si tienen su propio perro, ¡recuerden siempre llevarlos a sus limpiezas dentales!”, añadió.