Que una sartén llena de aceite se prenda en un restaurante puede ser algo cotidiano debido a la rapidez con la que se preparan los pedidos o por un descuido; sin embargo, que toda la cocina quede envuelta en llamas es una emergencia que ningún dueño de negocio espera vivir. Lamentablemente esto ocurrió en un local en España y un cliente que esperaba su orden y se quedó sin comer, en lugar de solidarizarse con el hecho, escribió una desafortunada opinión en Google que se volvió viral en Twitter por su poca empatía.

Es común que muchos comensales recurran a las redes sociales para recomendar un nuevo emprendimiento gastronómico o para alabar la buena sazón de algún chef en particular, haciendo que más personas se sumen a la propuesta y adquieran los productos, pero las críticas también son habituales y muchas de ellas ayudan a mejorar aquellos detalles que están poco afinados.

Lastimosamente este no es el caso, pues el hombre, en lugar de solidarizarse con la emergencia, dejó en claro que primero está él y luego el resto de personas, por más que el escenario haya sido el peor para el dueño y los trabajadores que vieron afectada su principal herramienta de trabajo.

El desafortunado comentario en Google

“Habíamos pedido para comer hace 30 minutos largos y hemos tenido la mala suerte de que se les ha quemado la cocina”, empieza diciendo la persona en una reseña que fue viralizada por la cuenta española @Soycamarero en Twitter.

Ahí no quedó todo, pues el cliente agregó que “nos han cobrado las cervezas y no nos han dado ninguna solución, dejando a ocho personas sin nada de cenar a las 23.00″.

Como era de esperarse, su falta de solidaridad con lo sucedido no pasó desapercibida por el autor del perfil Soy Camarero donde se deja en claro que “el cliente NO siempre tiene la razón” y se comparten diversas anécdotas de reclamos y opiniones sobre negocios en España.

“Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas...”, escribió el creador junto a un pantallazo del comentario en Google donde también se observa la calificación de 1 sola estrella.

Mira aquí el comentario viral

Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas... pic.twitter.com/nGs5cImWer — Soy Camarero (@soycamarero) July 7, 2023

La respuesta en comentarios de los seguidores de la cuenta no tardaron en llegar: “Hemos tenido la mala suerte de que se les ha quemado la cocina’. Los de la mala suerte son ellos, claro”, “Qué raro que no se quejaran del calor”, “Qué falta de consideración” Podrían haberle hecho unos chorizos a las brasas aprovechando las llamas de la cocina”, “La empatía, ese valor que cotiza a la baja en una sociedad cada vez más volcada en sus pantallas. Nuestro mejor amigo no sabremos si es una IA o una persona real escribiendo tweets”.

Incluso, un usuario se animó a compartir su experiencia en un caso similar, donde la otra persona no mostró empatía. “Me ha venido un flashback de hace años currando (trabajando) de recepcionista en un taller. Me llama el cliente, que cómo está su choche. ‘Pues verá, lo tenemos parado, al mecánico le ha pasado X (tema serio) y ahora mismo lo tenemos en el hospital’. Respuesta del cliente: no es mi problema”, escribió @carlosmurias en Twitter.

