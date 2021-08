Carolina Guarnieri fue la protagonista de una historia que se hizo viral en Twitter, cuando la joven moza de un restaurante relató su indignación con unos clientes cuyos consumos superaron los 36 mil pesos argentinos y tan solo dejaron una escasa propina de 100 pesos.

En la mencionada red social, la mujer escribió: “Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí, cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, les hice un descuento del 10 por ciento porque eran copados y me dejaron 100 pesos de propina”.

Algunos de los comentarios que la apoyaron fueron: “La propina es cortesía por el servicio que recibiste. Cuando no se incluye en el ticket se tiene la consideración de dejar el 10 por ciento o lo que puedas. Obvio que hay miles de factores que intervienen, pero si tienes dinero para salir a cenar, también puedes dejarle algo a la persona que te atendió”.

Carolina Guarnieri expresó su molestia por la poca propina que recibió. (Foto: Captura/Twitter)

“¿Me vas a decir que, si gastaron 36 mil pesos, no iban a tener 240 cada uno para dejarle el 10 por ciento a la piba? Por favor”, escribió otro usuario.

En la otra orilla, quienes no concuerdan con la joven expresaron: “No opino si está bien o mal porque desconozco la situación económica de esos 15 tipos. Lo que está mal es opinar cuánto tienes que dejar por comer tal plato de comida”.

Otro fue un poco más allá: “No debería existir la propina. Encima que salir a comer afuera es bastante caro, tienes que dejar propina. Y los dueños se aprovechan de eso para pagar sueldos más bajos. Por último, que sea una elección ante una buena atención, pero acabemos de una vez con las propinas obligadas”.

La publicación de la joven no tardó en hacerse viral en dicha red social concitando miles de comentarios, al punto que el post rebotó en diversos medios de comunicación de Argentina.

Tras ser contactada por los hombres de prensa, Guarnieri habría comentado: “La verdad es que se viralizó tanto que me explotó el celular. Esto pasó el fin de semana largo, no puedo decir dónde porque un par de persona se enteraron y dejaron malas reseñas en el lugar. Y no me gustaría perder el trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Policía graba el momento en el que rescatan a perros de un refugio que iba a incendiarse. (Vacaville Police Department) null