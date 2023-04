Los perros son animales fantásticos para la compañía en el hogar, especialmente cuando se trata de la ‘asistencia’ para personas con discapacidad. Sin embargo, ciertos gatos pueden hacer las tareas de estos caninos, este es el caso de Zebby. La historia de este felino atravesó fronteras al darse a conocer que ayuda a su dueño sordo diariamente.

Este caso se dio a conocer desde Reino Unido, y dejó ver que la habilidad felina es perfecta para ayudar a personas con discapacidad motora, de visión o audición, este última sería la situación de Genevieve Moss, de Chesterfield. Ella confía plenamente en su gato para ciertas tareas domésticas.

Le ayuda saber quien llama a la puerta

A través de una entrevista par el medio Mirror, la dulce señora explicó por qué Zebby sería el ‘gato perfecto’ para ella: él le ayudaría a saber cuándo es el momento oportuno para ponerse sus audífonos para la audición. Tal es así su ayuda que hasta le avisa cuando el cartero u otro servicio de delivery llega a su puerta.

“Sin mi audífono, no puedo escuchar nada, pero ahora tengo a Zebby para ayudarme (...) Él vendrá y me tocará cuando suene el teléfono, y luego puedo encender mi audífono y mi altavoz y tomar la llamada”, comenta la dueña sobre su gato macho de 2 años.

"Sin mi audífono, no puedo escuchar nada", alertó la Sra. Moss, quien tendría a la mejor gata de asistencia del país. (Foto: @Lucyrayo / Instagram)

“En la noche, si hay un ruido inusual, me golpea en la cabeza para despertarme y avisarme (...) Si alguien está en la puerta, caminará frente a mí hasta que reciba el mensaje”, comenta sobre la experiencia con su mascota de ‘asistencia’. Además, cuenta lo útil que puede llegar a ser cuando le ayuda a encontrar las pantuflas.

“Le encanta estar cerca de mí; esté donde esté, él no se queda atrás. Tenemos un vínculo muy estrecho y no me gustaría vivir sin él”, contó sobre su amado felino. “Quien diría que los gatos pueden destilar tal simpatía y determinación por ayudar ... pese a ser bien independientes”, habló un usuario en Instagram al respecto.

De hecho, recientemente la organización benéfica Cats Protection llevará a cabo una premiación para los ‘gatos ejemplares’: “Zebby es un gato extraordinario, que claramente tiene un vínculo maravilloso con su dueña Genevieve”, dio a saber Sammie Ravenscroft, oficial de comportamiento felino en Cats Protection.