VIRAL | Nadar entre tiburones es posible para los amantes del peligro siempre y cuando sea en un ambiente controlado como un acuario y siempre bajo supervisión de profesionales. Pero también hay quienes lo han hecho y nunca se dieron cuenta de que uno de estos animales estaba a centímetros de ellos.

Eso es lo que le sucedió a un bañista en una playa de South Beach de Miami, en Florida, Estados Unidos , que nadaba de espaldas despreocupadamente sin percatarse de que tenía a un tiburón martillo de grandes dimensiones acechando a su alrededor, muy cerca para muchos, y apenas a ocho metros de la orilla. La escena quedó registrada en video y de inmediato fue bastante comentada en Instagram .

Las imágenes fueron registrada por un dron, piloteado por el fotógrafo estadounidense especializado en vida marina Jason McIntosh, que no dudó en compartir las imágenes en su cuenta de Instagram . Como era de esperarse, el terrorífico registro en video se ha vuelto viral y han conseguido asustar a los usuarios de la red social. “¿Le mostraste estás imágenes a este bañista?”, preguntó un usuario en el video.

Aparentemente, el fotógrafo seguía al escualo cuando se encontró con el despreocupado bañista, que pareció no percatarse de nada de lo que ocurría a su alrededor. Es más, aunque el tiburón martillo no suele atacar a los humanos, el fotógrafo reconoce que se sintió un incómodo al no poder alertar al bañista. “Esto sucede con frecuencia y la gente no se percata”, comentó un usuario en Instagram .

