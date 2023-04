Miles de personas se obsesionan con las citas y son capaces de ‘sorprender’ a su pareja con cualquier detalle, sin embargo, el caso de esta mujer no sería el mismo. Su amiga le relató su historia, pues su pareja siempre le cobraba las salidas románticas, ¿Había un documento Excel con los gastos? Esta persona habría sido tan meticulosa que anotó lugares y montos a ser cobrados más tarde.

Esta historia viral indignó a miles de mujeres en México y el trasfondo encierra dilemas compartidos entre las parejas modernas. Al hombre en cuestión le gustaba ordenar sus finanzas, no por nada era un profesional en la materia: él logró cobrarle a su pareja citas en restaurantes glamorosos, paseos, viajes, e incluso moteles a los que habían ido.

“Bueno, ¿Cómo vamos a pagar?”

En la cultura actual se piensa que el hombre debería ser el que pague en las primeras citas o las salidas románticas, sin embargo, no siempre sería así. La mujer del video, @cestepha17, se mostró indignada con la decisión de su amiga por salir con un hombre que llevó las cosas al extremo: “Yo no sé qué estaba pensando cuando se metió con él, porque el ‘man’ desde primera cita le dijo: ‘Bueno, ¿cómo vamos a pagar?’”, recordó.

En su paso, la mujer confesó que el hombre de la historia ganaba mucho más dinero que su amiga, y él no dudaba en salir a lugar glamorosos. Esto fue así hasta cierto punto, pero se reveló que al muchacho ya no le salía a ‘cuenta las salidas’.

Mira el video viral

“El ‘man’ ganaba tres veces, casi cuatro veces más que ella, y le gustaban las saliditas y las citas a ese nivel. Entonces mi amiga en su enamoramiento se dio la tarea de seguirle ese ritmo”, relató en total indignación. Aunque el hombre era apuesto y pagaba ciertas cuentas, él no dudó en anotar los ‘números’ en Excel para luego cobrarle la inversión a su pareja.

Es así que uno se piensa que el hombre diría que ‘pago ahora, después compartimos gastos’, pero la mujer rompió con esta idea: “(le dijo) ‘ok, tranquila, voy a crear un cuadro de Excel donde voy a ir apuntando los gastos que tenemos en las salidas y tú me vas pagando, o sea, yo las financeo, pero tú me vas pagando’”, estas últimas líneas terminaron por enervar a cientos de mujeres que llamaron de ‘lo peor’ al sujeto. “Es lo más tacaño que he visto en mi vida ¡Un desastre!”, dijo una usuaria.