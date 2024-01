Muchos hombres están dispuestos hacer lo que sea por amor, incluso suplantar la identidad de la persona querida. Sucedió en el examen de selección de personal de una universidad de Asia y el enamorado fue sorprendido con las manos en la masa. Tras volverse público el caso, usuarios de las redes sociales tuvieron opiniones divididas.

El pasado 7 de enero, la Universidad de Ciencias de la Salud Baba Farid, ubica en el distrito Faridkot de Punjab, organizó un examen de selección de personal para el puesto de trabajadora sanitaria polivalente.

Se presentaron 7 mil 500 candidatos y uno de ellos fue nada menos que un hombre vestido de mujer. Angrej Singh (26), como fue identificado, se había disfrazado de su novia Paramjeet Kaur, ocho años mayor que él, que se encontraba muy nerviosa de rendir el examen, según medios locales.

De hecho, la mujer había reprobado anteriormente el examen, según fuentes de la policía.

Novio fue sorprendido y detenido

Angrej Singh no pudo rendir el examen de reclutamiento, pues la foto de Paramjeet Kaur no coincidía con el rostro del candidato. Tras realizar la prueba biométrica, descubrieron que todo era una farsa por parte del joven.

“El 7 de enero lo enviamos a casa porque no habíamos recibido nada por escrito de la universidad, pero el 8 de enero recibimos una queja del Dr. Deepak Bhatti, registrador de BFUHS, y por lo tanto presentamos una FIR bajo la sección 419 (suplantación) del IPC contra Angrez. Singh. También incluiremos a Kaur como coacusado en este caso, ya que sin su permiso no podría haber presentado el examen”, dijo un vocero de la Policía a The Indian Express.

Angrej fue detenido por la Policía, pero al poco tiempo se lo liberó bajo fianza. No obstante, curso de la investigación aún continuará.

Si bien muchos usuarios condenaron la acción del joven, otros lo entendieron por el amor que siente hacia su pareja. “Mi novio ni siquiera responde”, “Un hombre solo puede correr ese riesgo por su novia”, fueron algunos de los comentarios.