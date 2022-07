Hay personas que deciden tatuarse el nombre de sus parejas en la piel, o sus rostros, como supuesto acto de amor. Sin embargo, la influencer de Estados Unidos, Chrisean Rock, llegó más lejos: no solo tiene a la imagen de su pareja en el cuello, sino que hizo lo mismo en su nuevo diente postizo.

Chrisean Rock es una influencer estadounidense que mantiene una relación tormentosa con el rapero Blueface. La joven ganó popularidad en el 2021, tras participar en el reality show Baddies South, según indica De10.

En uno de los episodios del mencionado programa, Rock sostuvo una supuesta pelea con Jaidyn Alexis, una antigua pareja de Blueface, lo que provocó que pierda uno de sus dientes frontales. Desde ese momento, la influencer no quiso acudir al odontólogo para arreglar su dentadura y se alejó del músico.

En las últimas semanas, sin embargo, la controvertida joven sorprendió a sus usuarios al revelar que decidió colocarse un diente postizo. El detalle es que el rostro del joven sobresale en él, según se puede observar en un video que publicó el fin de semana.

¿Retomaron relación?

Luego del gesto que tuvo la mujer con el rapero, diversos medios indicaron que la relación entre Blueface y la influencer parecía estar encaminada nuevamente. Así lo hizo saber el propio músico en una publicación realizada en sus redes sociales.

“Yo y Rock, nos sentimos. No es suficientemente fiable; quiero decir que teníamos un acuerdo y ella no aguantó su final del acuerdo, tan sencillo como eso. Esto es todo lo que es. No es una ruptura. Aún estamos vibrando”, fue lo que escribió Blueface.

Ola de críticas a influencer

Desde hace unos meses, Chrisean Rock mostraba orgullosa el tatuaje que se había hecho en el cuello en homenaje al rapero, algo que fue criticado en su momento. Sin embargo, luego de conocerse que decidiera incluir también el rostro de su pareja en su nuevo diente, la ola de críticas se hizo más notoria.

“Chica, no puedes hablar en serio”, “Ok, pero ¿por qué no tiene nada de ti?”, fueron algunos de los comentarios.

