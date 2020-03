Ante estos momentos de alerta por la propagación del virus COVID-19, las recomendaciones dadas por los especialistas en materias virales y los Estados son mantener la calma, tomar distancia entre todos y evitar el contacto físico. Ante esto, el cantante y compositor Jorge Drexler, ha compartido una canción basándose en la cotidianidad y cómo considerar estas recomendaciones para el cuidado.

El uruguayo no es ajeno a los temas médicos, pues antes de ser músico, este se desempeñó como médico especializado en otorrinolaringología después de alcanzar el título de licenciatura en su ciudad natal de Montevideo. Este recurso le sirvió para escribir muchas de sus canciones.

Compartida la canción en su cuenta personal de Instagram, Drexler no dejó de lado el romántico en sus letras, las cuales están orientadas al cariño en momentos difíciles. Estas podrás verlas en la descripción del post que hizo y que actualmente es un viral en la red social con casi medio millón de reproducciones y más de 35 mil likes.

“Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo", canta Drexler acompañado de su guitarra.

Drexler es uno de los cantantes que se vio afectado por la ola de cancelación de eventos a nivel internacional. Estando en la ciudad de San José en Costa Rica para 2 fechas, el cantante tuvo que cancelar su presentación y las de los siguientes meses. “Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra, intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya... #SaludarCodoConCodo.”

