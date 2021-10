Nacer con una discapacidad no es impedimento para cumplir un sueño y hasta trabajar en lo que más te guste. Esta es la historia de Clelia Rodrigues, una mujer que no tiene límites a la hora de dar rienda suelta a su creatividad y demostrar que es una gran maquilladora así no pueda utilizar sus manos y tenga que agarrar las brochas con la boca. Sus videos son viral , causan sensación en TikTok y recibe la admiración de sus clientas y seguidores.

Originaria de Visconde do Rio Branco (Brasil), fue diagnosticada con artrogriposis múltiple congénita (AMC), un síndrome poco habitual que ocasiona que las articulaciones se mantengan rígidas, limitando su movilidad, según detalla el diario BBC .

A pesar de no poder realizar labores con sus brazos y manos, Clelia Rodrigues no desistió en su sueño y se convirtió en maquilladora profesional. A sus 27 años no solo realiza sofisticados diseños a sus clientes, sino que causa sensación en las redes sociales.

Maquilla con gran destreza

Para mejorar su habilidad de usar la boca en lugar de las manos, la joven trabajó arduamente desde pequeña y con el apoyo de sus amigas, que se unían voluntariamente a sus prácticas, logró perfeccionar la técnica. “Me adapto como puedo y no pienso: ‘Oh, no puedo hacerlo”, dijo al medio.

Cuando cumplió 24 años se dio cuenta que sí podía hacer realidad un negocio como maquilladora y gracias a TikTok consiguió un gran número de seguidores (más de 807 mil) que aplauden cada uno de sus trabajos en la cuenta @cleliarodriguesmakeupp.

Agarrando con los dientes una brocha es capaz de aplicar las sombras, rubor, rímel de pestañas o labial y, cuando se trata de maquillarse a ella misma, consiguió perfeccionar la técnica: su cabeza es la que se mueve mientras sus manos rígidas son el soporte para el maquillaje.

En los diversos videos que sube a TikTok se puede ver a Clelia Rodrigues delineando ojos, aplicando sombras, base, polvos, brillos y todos los detalles que le piden sus clientas. Todo un ejemplo de superación y esfuerzo.