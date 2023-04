Miles de personas sueñan con no solo viajar a un país europeo sino buscan residir en una de sus maravillosas ciudades, entre ellas París. Sin embargo, el cambio cultural puede ser agresivo, por lo que turistas se echan atrás con la idea de ‘quedarse a vivir’ allá. El caso de Amanda Rollins despertó curiosidad, pues ella no se acostumbra del todo a ‘La Ciudad de la Luz’.

‘¿Cómo son los franceses?’ Es una pregunta que Amanda trató de responder en un video de TikTok, de hecho este tema polémico hizo tendencia a su video, llegando a alcanzar cifras de 1,3 millones de visitas. Ella contó que los parisinos no son precisamente personas tolerantes frente al estilo de vestir o las cosas que comes por las calles de Francia.

“Son mis observaciones de la vida en París”

Rollins dijo sentirse hastiada por ciertos comportamientos de los parisinos, tanto es así que se vio motivada a crear una lista de las cosas que ‘no son normales’. Lo primero que tocó fue el hecho de caminar tranquilamente comiendo bocadillos: “Lo único que puedes comer mientras caminas es una baguette (...) Es lo único aceptable”, empezó con su relato.

Mira el video viral

A su paso, confesó que comer en los metros de la ciudad europea es intolerable y mal visto. Sin embargo, antes de enervar la experiencia de otros ciudadanos en París, dejó en claro que su opinión es solo una ‘generalización’ de sus vivencias en el extranjero.

Por otra parte, enlistó que hablar su idioma natal, el inglés, no es común entre nativos de la ciudad; conversar en voz alta con el idioma de Estados Unidos atraería miradas: “Cuando digo en voz alta, me refiero al volumen al que normalmente hablas”, explicó.

Habló también sobre los momentos de merienda o almuerzo, dado que no es común ‘pedir para llevar’ por la comida que pagaste: “Debido a que los tamaños de las porciones aquí son en paquete normal… no es muy común no terminar tu comida”, dijo, luego de llevarse parte de su comida en una caja. Además, no se dejó nada al referirse de la ropa comúnmente aceptada en París:

“No vas a ver el atuendo completo, las minifaldas completas, los tacones, el maquillaje”, recordó, dado que la vestimenta usual a usarse son solo jeans y una blusa en chicas, espeecialmente cuando se va de fiesta con amigos.