Tener un loro de mascota es unas de las experiencias más hermosas para un amante de las aves, y su cuidado no sería nada sencillo. En ocasiones, estos inteligentes animales aprenden ‘palabras sueltas’ de sus cuidadores y este caso es un gran ejemplo de ello. Esta pequeña riña entre ave y dueña quedó grabada para TikTok y logró enternecer a más de un usuario.

Muchas veces, los dueños de loros comparten sus charlas con estos animales emplumados. Aunque aprenden rápido, estas aves repetirían las palabras más sencillas y comunes de su entorno. Este caso pasó en Argentina y la historia de @augustinacoldeira demostró que las ocurrencias de estos oviparos pueden ser muy hilarantes.

“Necesito silencio en la casa, no me dejás grabar”,

Según el breve metraje, la adolescente preparaba un audio para mandarse desde las redes sociales, sin embargo, fue repetidamente interrumpida por su compañero loro. De hecho, su colorida mascota alzaba la voz cuando ella intentaba retomar su tarea: “Necesito silencio en la casa, no me dejás grabar”, se le oyó decir.

El curioso video viral acumuló cerca de 52 mil reproducciones, a raíz de la corta y rotunda respuesta del ave: “Lo haga afuera”, anunció a viva voz y alertó a la chica a hacer sus envíos de audios fuera de casa. . “No, no quiero... no me parece”, alcanzó a contestar la ya enojada joven.

Ante las negativas, el ave no paró y sentenció: “¡Hacelo afuera!”, a ello le siguió una serie de ruidos que hicieron casi inaudible las palabas de la muchacha argentina. Tras unos minutos, la discusión llegó a su fin y ella no pudo enviar la dichosa nota de voz a tiempo: ”Peleando con mi loro”, tituló a su divertida experiencia que provocó las bromas entre sus seguidores.