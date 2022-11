Hoy en día, existen maneras creativas para celebrar una fecha importante. Sin embargo, a veces las cosas no salen como deseas y el festejo acaba mal, ¿verdad? En Reino Unido, una mujer organizó un excursión para recibir sus 30 años con sus mejores amigas, pero descubrió que todas rechazaron la propuesta y ‘explotó’ mediante las redes sociales.

A través de la plataforma Mumsnet, la protagonista aseguró que estaba “realmente molesta” por la desagradable experiencia que atravesó. Según contó, ella invitó a sus amigas más cercanas a un viaje por su cumpleaños número 30.

“Mi 30 cumpleaños es en marzo y planeo viajar al extranjero. Le pregunté a mis amigas y tuve una que estaba dispuesta a hacerlo, pero hoy me dijo que debido a otras restricciones financieras probablemente no pueda hacerlo”, comenzó diciendo la fémina, cuyo post se convirtió viral.

“Estoy triste”

En esa línea, la británica confesó que ahora viajará sola: “Parece que iré sola. Estoy separada de mi familia, lo he estado durante casi tres años, y los cumpleaños siempre han sido en su mayoría especiales antes del distanciamiento”.

La mujer de 29 años quería viajar con sus amigas para celebrar su cumpleaños. (Imagen referencial: Pexels)

En medio de su relato, también reconoció que “estoy triste porque realmente no imaginé que en mis 30 estuviera sola. También voy a pasar la Navidad sola. Lo hice el año pasado y tuve un descanso navideño en solitario en Cornualles, pero estoy ahorrando para este cumpleaños, así que no lo haré este año”.

Antes de cerrar su publicación, la cumpleañera pidió consejos a la comunidad cibernética para saber cómo afrontar esta situación: “Agradecería algunas palabras de aliento para dar el paso y hacer este viaje sola, y solo de otras personas que han estado en situaciones similares y lo han pasado bien”.

Recibió apoyo

De inmediato, los cibernautas no se quedaron con los brazos cruzados y compartieron sus historias, informó The Mirror. “Eso apesta. Mi 30 estaba en medio del encierro. Ni siquiera se me permitía salir de mi casa. Fue bastante terrible”, comentó un usuario.

En cambio, otro cibernauta escribió: “Entiendo por qué estás triste. Sin embargo, hice algo similar: tenuemente era para mis 30 y también me iba a casar un mes después. ¡Fui a Roma por mi cuenta y la pasé genial!”.

