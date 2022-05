A menudo, en las redes sociales se arman acalorados debates por diferentes motivos. Esta vez, la usuaria Natalia González (@Natzgonzalez1) publicó el caso de su tía Marina. Sin embargo, de pronto, el relato de la mujer, que reside en Colombia, se hizo viral y desató una avalancha de críticas. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

La jubilación es un derecho que tiene el trabajador, luego de acabar su relación laboral. No obstante, existen algunas personas que todavía no quieren abandonar sus labores; tal y como ocurrió con Marina, una mujer de más de 90 años que no piensa en el retiro.

Mediante su cuenta de Twitter, Natalia compartió la historia de la incansable contadora. “Les presento a mi tía abuela Marina, tiene 94 años, todavía trabaja como contadora y nunca se le ha pasado por la cabeza retirarse. Siempre está estudiando, leyendo y su cabello y uñas impecables. Tuvo 5 hijos. Te amo tía, eres de admirar”, escribió @Natzgonzalez1, junto a la imagen donde apareció la adulta mayor en pleno turno.

Les presento a mi tia abuela Marina, tiene 94 años, todavía trabaja como contadora y nunca se le ha pasado por la cabeza retirarse. Siempre está estudiando, leyendo y su cabello y uñas impecables. Tuvo 5 hijos. Te amo tia, eres de admirar. pic.twitter.com/XGWbrJMAxd — Natalia Gonzalez (@Natzgonzalez1) May 6, 2022

Critican a la mujer

De inmediato, el tuit de Natalia González generó alboroto y dividió la plataforma del pájaro azul. Más de una persona aplaudió la decisión de la Marina, mientras que otros internautas no siguieron esa línea.

“Quita un empleo digno a alguien más joven que necesita esa oportunidad laboral”; “¡qué horror llegar a los 94 ejerciendo la contaduría! Toda una vida de intrascendencia”; “¿94 años con la misma mentalidad sumida en la presión social de trabajar hasta morir y jamás descansar? Eso no es vida”, fueron algunos de los comentarios.

🤔 por estas razones es que ese tipo de personas deben trabajar hasta cierta edad y darle la oportunidad a otras.

Parecen como si hubieran nacido en las empresas y morir en ellas.

Y si desea seguir estudiando, que lo haga pero dele la oportunidad a otros a que ocupen ese trabajo. — Blemmor (@BLEMMOR9) May 7, 2022

Responde a los cuestionamientos

Frente a esto, @Natzgonzalez1 no se quedó callada. “¡Estoy impresionada! Nunca pensé despertar hate en un tuit para automotivarme a mí. Yo quiero encontrar un propósito que me haga trabajar incluso hasta después de mi muerte”, sostuvo González, según informó Milenio.

Asimismo, Natalia aclaró que su tía tiene “su propia empresa y genera empleo”. “Los que critican son jóvenes. Es de no creer, ya quisiera encontrar una pasión que no me permita retirarme y sentirme útil hasta viejita. La gran mayoría son mensajes hermosos llenos de amor”. agregó.