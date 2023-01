Algunas reseñas publicadas en Google no pasan desapercibidas y, en poco tiempo, se hacen virales. Así lo ha demostrado la publicación de un cliente que tomó trascendencia en las redes sociales al quejarse por el precio de su comida. “La pizza no deja de ser agua con harina. $2000 por persona me parece un robo a mano armada”, reclamó el indignado comensal a través de Internet.

Su mala experiencia dentro del local, ubicado en la ciudad de Rosario (Argentina), ocasionó que la propia pizzería decidiera contestarle de una forma muy singular. “Claudio piensa que la pizza se hace con agua y harina. Claudio está equivocado. Pero bueno, que sea feliz”, escribió el negocio en su cuenta de Twitter.

Molestos con la opinión del joven insatisfecho, el local gastronómico le ofreció una original propuesta a su cliente: “Esta noche pásate por el local, te vamos a dejar un kilo de harina y un litro de agua a tu nombre. Te damos una hora para que hagas la pizza que quieras”.

Reglas de juego

En ese sentido, desde la empresa describieron una serie de condiciones para cumplir el reto. “Vas a tener que hacer la pizza solo con ‘harina y agua’ y sin sumar otro ingrediente”, comenzaron diciendo.

La pizzería le propuso el particular desafío al cliente. (Imagen captura: @ViaApiaPizzeria / Twitter)

“Tampoco podés gastar en empleados, leña, luz o gas. Si te da calor vas a tener que tomar agua natural, porque no podés usar heladeras para tener el agua fría. Y nada de ponerle salsa o mozzarella, dijiste ‘harina y agua’”, agregaron.

Además, le pidieron “perdón” por “responder mal”, pero “te respondimos mal pero hace 58 años que hacemos la mejor pizza del mundo y el tema nos pone sensibles. Si querés conocer cómo hacemos nuestras pizzas y por qué valen lo que valen, te invitamos a conocer nuestra empresa cuando quieras. Saludos Claudio, nos vemos esta noche”.

¿El cliente cumplió el desafío?

Sin embargo, el protagonista de esta historia no apareció y la tienda aprovechó la situación para lanzar la “Promo Claudio”. “15% de descuento en pizzas si las venís a pedir al mostrador a nombre de Claudio. A las 00 termina”, indicaron.

Síguenos en nuestras redes sociales: