En las redes sociales continúan apareciendo casos de reclamos y conflictos laborales. Esta vez, una dramática situación se convirtió viral y desató la indignación de muchos. Todo comenzó cuando un usuario utilizó la plataforma de Reddit para relatar la desagradable experiencia que atravesó en su trabajo.

Según informó The Mirror, el mencionado internauta compartió la conversación privada entre él y su ahora exjefe. En un mensaje enviado en plena madrugada, el supervisor escribió: “Necesito que vengas hoy de 11 de la mañana a 10 de la noche, tenemos un evento programado y un cantinero”.

Al principio, el muchacho respondió cortésmente y le recordó que mañana era su día de descanso. Por esta razón, no podía trabajar. Sin embargo, el dueño se enfadó: “No se trata solo de ti”.

Ante esta insistencia, el hombre preguntó: “¿Por qué me acabas de decir a las 3 a. m. que necesitas que trabaje 11 horas mañana? Tomé algunos tragos y no tengo ganas de ir al trabajo con resaca y trabajar tanto tiempo en mi día libre”.

“Estoy harto de ti”

De inmediato, el sujeto comenzó a regañarlo por “irresponsable”. “Debes estar disponible para trabajar, emborracharse no da buena imagen”, agregó. Frente a esto, el chico ‘explotó’: “¿Le estás diciendo al cantinero que no beba en su tiempo libre? ¿Quieres decirles a los chefs que no coman fuera del reloj también?”.

Cansado de la situación, nuestro protagonista renunció. “Se necesitan cantineros en todas partes ahora. Creo que iré a trabajar en uno de las docenas de lugares que contratan por aquí. Estoy harto de ti”, señaló.

Segundos después, el supervisor le pidió guardar la cama, pero el cantinero no cambió su decisión. Mientras que los cibernautas cuestionaron la actitud del jefe. “Si quieren que la gente esté lista para trabajar, deberían pagarles por esa disponibilidad”, indicó una persona en los comentarios.

