Las relaciones familiares pueden ser complicadas. Sin embargo, una usuaria de Reddit quedó en ‘shock’ cuando su cuñado se enamoró profundamente de ella. Por si fuera poco, la mortificada mujer aseguró que su hermana está embarazada y la pareja ya tiene una pequeña de cuatro años. El increíble caso ya se viralizó en redes sociales y aquí te contamos todos los detalles.

Mediante una publicación en el foro “True Off My Chest”, la internauta en cuestión expresó su molestia porque “el esposo de mi hermana embarazada me envió una carta escrita a mano de cuatro páginas confesándome su amor y cómo se ha ‘casado con la hermana equivocada”.

“Ojalá nunca hubiera ido a su casa”

Según relató la joven de 25 años, “solía vivir con mis padres , pero a principios de 2019 me fui a vivir con mi hermana cuando estaba terminando la universidad y buscando un trabajo fuera de mi ciudad natal. Ayudé a cuidar a su hija pequeña y a cocinar y limpiar mientras cuidaba para un trabajo y ella y su esposo trabajaban tiempo completo”.

La carta del cuñado molestó a la hermana de su pareja. (Imagen referencial: Pixabay)

Pasaron algunos años y la muchacha decidió mudarse para estar más cerca de su nuevo trabajo: “Ojalá nunca hubiera ido a su casa, y me siento como un rompe hogares, pero sé que es su culpa. Estoy furioso con él. ¿Su hija? ¿Su hijo? ¿Su esposa? ¿No piensa en ellos?”.

“Estoy furiosa y disgustada”

En ese sentido, la protagonista confesó que aún no puede “entender lo depravada, egoísta e idiota que puede ser una persona y lo estúpida que es por escribir una carta larga sin detenerse a sí mismo a la mitad y pensar en lo mucho que es”.

“Sé que probablemente esté cansado del matrimonio o del compromiso; no está enamorado de mí, sino de una idea que tiene en la cabeza. ¿Cómo se sentirán sus hijos cuando sepan qué tipo de padre tienen? Espero que no me tengan resentimiento. Estoy furiosa y disgustada. Estoy literalmente temblando de disgusto y rabia”, concluyó la furiosa cuñada, informó The Mirror.

Reacciones

Como era de esperarse, los comentarios no faltaron y más de un cibernauta criticó la actitud del hombre. “Qué posición absolutamente horrible para estar”, manifestó una persona. Mientras que otra reveló que “parece que está enamorado de la idea de volver a tener veintitantos años y no tener responsabilidades. Quiere huir de crecer (su esposa, hijos, casa...) y le encanta la idea de tener un joven novia”.

