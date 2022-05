El acoso callejero es un problema social y continúa afectando a bastantes mujeres. En España, el usuario Cristián Bilbao (@CristianBilba12) acudió a Twitter para contar una desagradable experiencia sobre este tipo de agresión. La publicación llena de mucha indignación y reflexión se convirtió viral en las redes sociales.

Cuando Cristián regresaba en auto a su vivienda, vio como un sujeto, con una actitud sospechosa, estaba ‘siguiendo’ a una muchacha que se encontraba corriendo, según report huffingtonpost.es. “Joder qué asco y rabia lo que acabo de vivir ahora. Acabo de llegar a casa y aún me tiembla todo y eso que yo no he sido el protagonista”, precisó Bilbao.

El momento del acoso a una mujer

@CristianBilba12 detalló que “a lo lejos veo a una chica con ropa de deporte corriendo y a 2 metros de ella detrás un chico corriendo con muy pocas pintas de haber salido de casa para hacer deporte, vaqueros, capucha y gafas de sol”.

Joder que asco y rabia lo que acabo de vivir ahora. Acabo de llegar a casa y aún me tiembla todo y eso que yo no he sido el protagonista.



Volvía en coche del curro a casa y a lo lejos veo a una chica con ropa de deporte corriendo y a 2 metros de ella detrás un chico corriendo — CristianBilbao (@CristianBilba12) May 5, 2022

Al percatarse de esta escena, Cristián redujo la velocidad. “Justo a la altura del coche ella, que iba mirando hacia atrás constantemente, se ha detenido y él ha hecho el amago de pararse”, agregó el usuario.

De inmediato, Bilbao tocó el claxon “instintivamente para que viera que le estaba viendo y ha reanudado la marcha mientras ella se ha puesto a correr hacia el lado contrario”. Minutos después, el conductor tuvo que moverse “porque obstaculizaba el tráfico”.

Sin embargo, “unos metros más adelante” encontró una patrulla de la Policía. “Les paré para contarles lo que ha pasado y han salido corriendo a buscarle”, remarcó @CristianBilba12.

Instintivamente he tocado el claxon para que viera que le estaba viendo y ha reanudado la marcha mientras ella se ha puesto a correr hacia el lado contrario. He tenido que moverme porque obstaculizaba el tráfico pero unos metros más alante pasaba una patrulla de la Policía — CristianBilbao (@CristianBilba12) May 5, 2022

Reflexión sobre el acoso

Luego del relato, Cristián Bilbao aprovechó su extenso hilo para realizar una profunda reflexión. “¡Qué hostias está pasando! ¿Por qué alguien tiene que vivir algo así? ¿Cómo se sentirá esa chica? ¿Cuánto tiempo tardará en quitar el miedo del cuerpo?...Y todo porque un malnacido ha decidido que esta mañana iba a dar rienda suelta a su maldad”, expresó.

En ese sentido, el hombre sentenció que “no puedo más que denunciar toda agresión de este tipo y pedir que todo el peso de la ley caiga sobre quién ejerce violencia machista en cualquiera de sus formas”.

Toca a los hombres no callar ni ser cómplices de las machiruladas varias que vemos alrededor. Ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y de aquellos polvos estos lodos.



Y no es porque tenga madre, hija o mujer. Es porque el feminismo es la única forma justa de entender el mundo — CristianBilbao (@CristianBilba12) May 5, 2022

Su reacción es aplaudida en redes

El comportamiento de @CristianBilba12 se llevó todos los aplausos y el mensaje rápidamente triunfó en la plataforma del pájaro azul. A la fecha, la publicación registró más de 32 mil “me gusta” y 7 mil “retweets”.