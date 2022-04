Si hay una banda en el mundo que sigue siendo una de las favoritas de la gente, a pesar de los años transcurridos, esa es The Beatles. En México, un abuelito conmovió a los usuarios de TikTok al tratar de recordar una canción del grupo inglés que escuchaba en su juventud. Sus nietos lo ayudaron y el video se volvió viral.

Esta semana, la usuaria @clauescalanted publicó un video en su cuenta de TikTok donde comparte un momento familiar. La música que eligieron para ese día especial fueron las canciones de la banda británica The Beatles y, de acuerdo con las imágenes, uno de los más entusiasmados fue su abuelito.

El adulto mayor, que estaba en la piscina con otros de sus familiares, acompañaba cada melodía con sus manos hasta que recordó una en particular. Lamentablemente, el señor no logró recordar el nombre de la canción y sus nietos lo ayudaron al sintonizar diferentes temas del grupo.

“Mi abuelito quería escuchar una canción de los Beatles, pero no se acordaba del nombre y de cómo sonaba”, subtituló la usuaria de TikTok en el video. “Así que le pusimos muchas para que se acuerde”, escribió en otra parte del video.

Se pudo escuchar “Here comes the sun” y “I Want To Hold Your Hand” en el video publicado, pero ninguno de los temas era el preferido del anciano.

Recordó la canción y enterneció a los usuarios

Luego de retirarse de la piscina, el abuelito se fue a su habitación a cambiarse de ropa. En ese momento, precisamente, recordó cuál era el tema que quería escuchar. “Cuando se fue a cambiar se acordó del nombre y regresó emocionado a decirnos para que la pongamos”, escribió la usuaria @clauescalanted casi al final del video.

La canción era “Get back”, que se encuentra en el álbum Let It Be. “Esta es la mejor canción”, se le oye decir al anciano desde su silla, mientras sigue el ritmo de la música con sus manos.

El video superó las 356 mil reproducciones y, hasta la fecha, tiene más de 56 mil likes.

¿Quiénes fueron los Beatles?

The Beatles fue una banda de rock británica que se fundó en Liverpool, durante la década de 1960. Estuvo integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Es considerada por la crítica como la banda más influyente de todos los tiempos.