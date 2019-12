El premio “Gordo” es uno de los sorteos navideños más codiciados en España. Cada año cientos de personas se juntan para conocer cuál es el número ganador, este año el 26590, generando momentos cómicos e inolvidables a señal abierta. Este es el caso de una reportera que en pleno enlace en vivo, afirmó que compró ese número y celebró como una de las ganadoras del ansiado premio.

La imagen de Natalia Escudero quedará grabada para todos los españoles. Risas, llantos y gritos fue lo que protagonizó la reportera de un programa español que en vivo señaló que era parte de los tickets ganadores del premio “Gordo”. “¡Que mañana no voy! ¡No, no, no, no! ¡No voy! ¡Natalia, no trabajo mañana!” era lo que decía mientras sus compañeros de estudio estaban sorprendidos por la noticia y coincidencia del hecho.

El video con la reacción de la reportera bañada en champán no tardó en volverse viral en la redes sociales. La misma cuenta de Twitter del canal en donde labora la periodista publicó el hecho:

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) 22 de diciembre de 2019

Si Natalia hubiese ganado realmente, le hubiese tocado aproximadamente 40 mil euros, que es un equivalente a 44 mil dólares. Sin embargo, horas más tardes de aquel momento de Euforia, la periodista aclaro en un mensaje en Twitter que se dejó llevar por la emoción del momento pero que no ganó el “Gordo”, que es el premio mayor, más si ganó una parte de otro número.

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico — natalia escudero (@nataliescudero1) 22 de diciembre de 2019

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado — natalia escudero (@nataliescudero1) 22 de diciembre de 2019

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve. — natalia escudero (@nataliescudero1) 22 de diciembre de 2019

El video ya era viral cuando Natalia hizo publica su equivocación. Mientras que muchos no le tomaron importancia y siguieron riéndose con el clip, otros la empezaron a tildar de mentirosa y de hacer todo por show. Incluso, algunos de sus compañeros, la tildaron de no tener profesionalismo.

El premio real de la reportera es de aproximadamente 5 500 dólares.

