“Somos conscientes que no se podrá hacer una limpieza al 100 %, pero al menos se hace este trabajo. Hay que educar mucho a los vecinos en el aspecto de la limpieza. Levantarse a las 4 am no es fácil, es una labor muy importante y la cual hay que aplaudir. Yo de verdad me siento muy orgullosa de tener los trabajadores que tengo en limpieza pública”, dijo Marisol Ordóñez, alcaldesa de San Antonio de Huarochirí, a Buenos días, Perú, sobre la digna labor que realizan en las calles del distrito y haciéndole recordar a la población que “una ciudad limpia no es la que más recoge la basura sino la que menos ensucia”.