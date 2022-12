Para recibir diciembre hay familias que se toman muy en serio la decoración de Navidad en sus hogares y hay barrios en donde se vive una verdadera competencia por tener la fachada con más nieve o llena de luces. En este afán por destacar hay quienes hacen lo impensado y este es el caso que te presentamos en esta nota. Frankie To-Ong se presenta como el “creador de espectáculos de luces más viral del mundo” y para confirmarlo creó todo un show al ritmo de ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny. El resultado dio la vuelta al mundo y no solo revolucionó Estados Unidos.

En esta ocasión dejó sin palabras no solo a los vecinos de Houston, Texas, sino también a sus seguidores en redes sociales al mostrar una de sus más recientes creaciones. “Agregué Bad Bunny a las luces para darle un toque navideño. A tu tía le encantará”, escribió este padre de Spring como descripción del video publicado a inicios del mes en TikTok.

Bad Bunny en las luces de Navidad

El resultado es impresionante. El sonido no reproduce un clásico villancio o ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey, sino ‘Tití me preguntó’, uno de los temas más bailados del ‘Conejo malo’.

El show de luces incluye copos de nieve, un árbol de Navidad, estrellas, bastones de caramelo, entre otros adornos clásicos, pero lo que se lleva todas las miradas es lo que se muestra sobre el portón del garaje.

Gracias a miles de bombillas de colores led se representan las frases de la canción. Es así que aparece el nombre de Gabriela, Patricia, Nicole, Sofía, María y Thalía las supuestas novias que Bad Bunny menciona en su canción. Por si fuera poco también las banderas de los países cuando suena “tengo una colombiana que me escribe to’ los día’ y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita’ son mía (...) Una dominicana que es uva bombón, uva, uva bombón y la de Barcelona que vino en avión”.

Ahí no queda todo, porque el espectáculo de luces navideñas también incluye el corazón que ha representado su más reciente gira y forma parte de ‘Un verano sin ti’ y hasta la cara de Bad Bunny.

“Literal yo cuando tenga mi casa”, “A la madre! Quisiera estar después de brindar”, “Dónde es para ir a vivir”, “Qué es esooooo??? Jajaja amoooo”, “@badbunny merecen que los visites”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Mira aquí el video viral

El gran show de luces viral

Frankie To-Ong, también conocido como @htown_frankie en TikTok, crea secuencias de luces elaboradas y las combina con toda clase de música, desde melodías navideñas hasta hip-hop. Algo que empezó como un pasatiempo, hoy es un gran negocio y viral en redes sociales.

Y es que la fachada de su casa también incluye espectáculos de luces para artistas como Lil Jon, Black Eyed Peas, Quick Style, entre otros, quienes también tienen su momento de fama en las gigantescas pantallas.

Él no solo decora casas, sino que también crea cada año un espectáculo distinto a los niños de un hospital en Estados Unidos. “La razón por la que hice el espectáculo de luces para Texas Childrens fue en honor a mi hija, Piper. Se sometió a una cirugía cardíaca cuando tenía 5 años y tuvimos una atención tan excelente en el hospital que los trabajadores de la salud fueron excepcionales en The Woodlands y el Centro Médico”, contó a ABC 11 News.

