En las redes sociales siguen apareciendo hechos que captan rápidamente la atención de los usuarios. Tal como ocurrió con una chica, que tuvo una maravillosa respuesta cuando la cancelaron a última hora. En poco tiempo, el caso se viralizó en todos los rincones de Internet.

La internauta Inés (@inesibamon) había quedado a desayunar con su amiga, pero la joven asistió a una fiesta y solo pudo dormir un par de horas. Ante esta situación, la fémina decidió reprogramar el esperado encuentro y le escribió por WhatsApp.

Réplica monumental

“No me mates bebé, pero es que he dormido dos horas casi si llega”, le indicó. Después de casi 30 minutos, la compañera de Inés respondió de una forma épica: “Amor, no te preocupes. Estoy de parto”. Por si fuera poco, la muchacha adjuntó una imagen desde el hospital.

Al leer la curiosa contestación, @inesibamon se quedó sorprendida y compartió la conversación en Twitter. “Ayer salí de fiesta y hoy había quedado con una amiga para desayunar, resulta que su excusa es mucho mejor que la mía”, señaló la protagonista, cuya publicación causó furor y alcanzó los 47 mil 500 ‘me gusta’.

Ayer salí de fiesta y hoy había quedado con una amiga para desayunar, resulta que su excusa es mucho mejor que la mía pic.twitter.com/l8xZXeYqg1 — (っ◔◡◔)っ ♥ Ines ♥ (@inesibamon) May 22, 2022

La anécdota de @inesibamon desató un sinfín de reacciones como “esto ya se salió de control”; “esto va a pasar el día que me junte con alguna de mis amigas”; “¿y si les digo que he tenido amigos que se enfadarían si no voy por eso?”, entre otras.