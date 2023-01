“Todos ganan”, es una expresión que suele utilizar Lauren Tenner a menudo. Para la residente de Londres (Reino Unido), la comida se relaciona con el amor. Por eso mismo, le encanta salir solo con hombres que viven cerca de sus restaurantes favoritos. Así como lees.

Si bien es originaria de Belfast (Irlanda), según ella, “en los últimos dos años me he dedicado a tener citas” en la capital británica. A sus 26 años, la mujer planifica sus encuentros de forma muy singular, pues se asegura de visitar sus lugares de comida preferidos.

De esta manera, Tenner ‘mata dos pájaros de un tiro’. “Tengo un mapa de Google con pines en todos mis lugares de comida favoritos y lugares que quiero probar. Si resulta que están cerca de alguien con quien quiero salir, todos ganan”, explica Lauren, cuya historia sacudió las redes sociales y no tardó mucho en convertirse viral.

Sus citas más extrañas

De acuerdo al relato de la mujer, se las ingenió para conocer a un pretendiente en Finsbury Park, un barrio en el norte de Londres, porque estaba a pocos metros de la famosa panadería Bake Street Cafe, que se encuentra a 75 minutos de su casa.

Mujer sostiene una copa en su cita. (Imagen: Gary Barnes / Pexels)

Una vez que entraron al lugar, Lauren disfrutó de unas galletas especiales y probó un delicioso sándwich de pollo. Sin embargo, Lauren no recomienda comer en una primera cita, pues “es demasiado arriesgado”.

“Fui a comer pescado y papas fritas en una primera cita con un hombre alemán porque no bebía y no me advirtió de antemano. Se presentó en el pub y pidió una Coca-Cola Light y le resultó muy difícil entender mi acento”, recuerda Tenner.

