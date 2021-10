Beatriz Sevilla, que vive en Madrid, España, ha generado asombro en Twitter y otras redes sociales a raíz de un relato suyo que se volvió viral. Resulta que a ella le robaron la cartera y al poco tiempo recibió un mensaje inesperado que le hizo tener fe en la humanidad. ¿Quién le escribió? ¿Qué decía el texto? Todas esas preguntas y más serán respondidas en esta nota.

Según un tuit que publicó la propia mujer en su cuenta personal de Twitter (@feminoacid), el robo se produjo hace apenas unos días. Para ser exactos, el 5 de octubre. Como en su bolso estaban sus tarjetas, ella decidió llamar a los respectivos bancos para cancelarlas.

Después de ello, Beatriz decidió continuar con su vida. Es ahí donde ella recibió un mensaje de una persona desconocida. En una foto que compartió en Twitter, exactamente el 6 de octubre, se puede leer que alguien le preguntó si era Beatriz Sevilla Montero.

¿fe en la humanidad? hoy toda, gracias pic.twitter.com/3OGYS9j4i5 — beatriz sevilla 🔻 (@feminoacid) October 6, 2021

El motivo por el que le escribía esa persona no identificada era porque había encontrado “una cartera en el suelo llena de tarjetas”. Además, le manifestó que estuvo buscando información para devolver dicho bolso a su dueña. “Y pues no sé cómo he llegado a tu perfil, jajaja. Perdón por la molestia”, le dijo, según la captura del chat.

“Ostras, sí”, respondió Beatriz al poco tiempo. “¿Fe en la humanidad? Hoy toda, gracias”, colocó la mujer como descripción de la mencionada imagen que difundió. Muchos usuarios no tardaron en reaccionar a su publicación, asegurando que había vivido una experiencia increíble. Si bien ya había cancelado las tarjetas luego del robo, recuperar sus pertenencias fue un alivio para ella. La historia que dio a conocer la mujer ya circula en varias redes sociales.

jo es muy guay :___ a mí me robaron el bolso ayer, y ya había llamado para cancelar tarjetas etc, pero el resto de cosas me salva la verdad jajajaaj — beatriz sevilla 🔻 (@feminoacid) October 6, 2021

