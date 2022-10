En cualquier parte del mundo los conductores deben cumplir una serie de normas especificas, como no exceder la velocidad permitida, llevar siempre puesto el cinturón y guardar el teléfono móvil, para no recibir castigos. Sin embargo, algo totalmente insólito sucedió en España: sancionaron a un camionero por rascarse “la espalda con un tenedor”. Rápidamente el extraño caso se viralizó en las redes sociales.

Según explicó la Cadena SER, el protagonista de esta historia estaba manejando en Alcázar de San Juan, ciudad española ubicada en el noreste de la provincia de Ciudad Real, cuando, de pronto, la Guardia Civil lo interceptó.

Una vez que el camión se detuvo, las autoridades charlaron con el sujeto y lo multaron por distraerse al volante durante los segundos en los que estuvo rascándose la espalda.

“Llevaba un par de horas conduciendo, cuando salió la moto del arcén que estaba escondida. ¿Pero dónde vas a mirar por rascarte la espalda? Me dicen que no me rasque pero... ¿Quién va a aguantar cinco horas sin rascarse?”, señaló el hombre.

Según indica el escrito de la infracción: “Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, arrascándose la espalada con un tenedor, desatendiendo por completo la atención permanente a la conducción”.

Polémica en redes

Como mencionamos líneas arriba, la curiosa sanción se hizo tendencia porque los oficiales utilizaron el término “arrascarse” en lugar de rascarse. “Arrascarse... ¿Reflexivo? ¿De arrascar?”, comentó un internauta.

A pesar de la controversia, las autoridades, en realidad, redactaron de forma correcta la acta, pues la palabra está aceptada en el diccionario, precisó 20Minutos.

