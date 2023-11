El último 2 de noviembre fue el estreno mundial de ‘Now and then’, la última canción de The Beatles, y en las redes sociales los fanáticos del grupo británico celebraron el acontecimiento con todo tipo de memes. Conoce aquellas publicaciones que se hicieron virales.

Desde hace varios días, los fanáticos de The Beatles, uno de los grupos icónicos en la historia del rock, aguardaban con ansias el estreno de ‘Now and then’, la llamada última canción. Este jueves 2 de noviembre, sin embargo, la página oficial de The Beatles publicó el tema y, en cuestión de minutos, se reprodujo por millones de personas.

Según precisan medios internacionales, John Lennon había grabado un demo en su casa en el Dakota Building de Nueva York en la década de 1970, pero este quedó inacabado durante 20 años. Fue recién en 1994 cuando Yoko Ono Lennon cedió los derechos de la grabación a Paul McCartney y Ringo Star, los sobrevivientes del grupo.

Con ayuda de la inteligencia artificial (IA), McCartney y Ringo lograron terminar el tema y el último 2 de noviembre se anunció el estreno mundial en diversas plataformas.

John Lennon es la voz principal de ‘Now an then’, mientras que la guitarra eléctrica y acústica fue grabada por George Harrison en 1995. Ringo se encargó de la parte nueva de la batería, mientras que el bajo, la guitarra y el piano correspondieron a Paul. El mismo McCartney también agregó un solo de guitarra inspirado en Harrison y su voz en el coro.

Los memes que dejó ‘Now and then’

Conoce cómo reaccionaron los fanáticos de The Beatles al estreno de ‘Now and then, la denominada última canción del grupo británico.

Usuarios recuerdan a John Lennon y George Harrison

Yo al saber que Now & Then es la última canción de los Beatles en dónde John y George participaron pic.twitter.com/4vCuhVXH59 — Manu ⭐⭐⭐ (@ManuDestruccion) November 2, 2023

Yo al saber que Now & Then es la última rolita en dónde John y George participaron pic.twitter.com/WzPrYDYb5u — The Fool On The Hill (@TonalliRubio) October 26, 2023

Las bromas hacia Paul McCartney

Recuerdan a Manuel Guerrero, el locutor de “El Club de The Beatles”

Los beatlemaníacos también recordaron a Manuel Guerrero, el locutor de “El Club de The Beatles” que falleció en pasado 18 de octubre, a pocos días de estrenarse ‘Now and then’.

Fuimos a parque memorial a celebrar el lanzamiento del nuevo single de The Beatles con la voz autorizada de la cuarteta de Liverpool

Nos quedamos con las ganas de conocer su opinión sobre Now & Then

Hasta siempre Manuel Guerrero 🙌🏻 pic.twitter.com/NyB2kYwDlq — DAVID PRADO (@DavidPraDino) November 3, 2023

No mamen banda, me di cuenta que Manuel Guerrero nunca pudo escuchar Now & Then pic.twitter.com/vc9s0NKOc6 — Tristona andante (@PseudoRockstar) November 2, 2023

