Miles de escuelas en Estados Unidos aún tendrían al ‘bullying’ como tema de preocupación, dado a lo difícil que es manejar ciertos casos con niños implicados. Naquiva es la madre que protagoniza este aparente caso de acoso a su niña, pues decidió hacer justicia por cuenta propia al descubrir su sufrimiento en la escuela: ¿Cómo reaccionó al respecto? Un viral explicaría el desenlace completo.

El caso se contó a través del perfil de @naquaviabrown en TikTok, y su repercusión atrajo la atención de miles de padres de familia. Esta madre relató lo que fue la acalorada ‘reunión con los padres del acosador (de su hija)’ y cómo todo terminó en una riña.

“Mi hija fue acosada por meses”

De acuerdo al discutido viral, la mujer se hallaba sentada en su automóvil reflexionando sobre lo sucedido, y pidió a los usuarios juzgar a conciencia ‘si lo que hizo estaba bien o mal’.

“Así que mi hija fue acosada en la escuela durante un par de meses y no me lo dijo porque sabía que yo reacciono de manera diferente a su papá. Así que él me lo dijo a mí”, reveló sobre el comienzo de este dilema.

Más tarde que temprano, la madre invocó a una reunión con los padres del niño que acosaba a su muchacha: “Les dije que mi hija no iba a sobrevivir (a la escuela) porque estaba muy afectada”, fueron las duras palabras que reflejarían una estaba escolar muy dura en millones jóvenes.

Mira el video viral

Sin embargo, la discusión con la otra familia se había distorsionado. Estaban hablando sobre el proceder del hijo (el bullying) y el consenso no llegó a ningún lado: “Antes de que pudiera decir lo que quería decir, la golpeé. A todos”, contó con cierta sorpresa.

“Le pegaré a tu mamá en el culo todos los días solo para mostrarte que ni siquiera puede defenderte de mí… mi hija no tuvo ningún problema después de eso”, fue la lección final que introdujo a ‘golpes’ a la otra familia. El clip no tardó en llegar a los 5 millones de ‘views’ y miles de internautas aplaudieron el valor de la señora por actuar a tiempo: “Hiciste un poco demasiado, pero te apoyo ¡Nadie se mete con mis hijos!”, se opinó al respecto.