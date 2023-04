Muchos colombianos están expectantes de lo que sucederá con el volcán Nevado del Ruiz, pues sus alteraciones tectónicas ya alarmaron a miles de habitantes ni bien empezado el mes de abril. Estando en ‘alerta naranja’, un montañista se atrevió a rodear la zona pese a la posibilidad de una erupción ¿Cómo terminó su expedición? El video viral que hizo es una prueba clara de que ‘sigue con vida’.

El Servicio Geológico Colombiano alertó que la actividad del volcán Nevado del Ruiz está afectando a la región entre Tolima y Caldas; los sismos producidos son recurrentes en los útimos días. Aunque los residentes ya buscan resguardo, las precauciones no habrían sido escuchadas por un temerario montañista.

“Si no me hubiese matado ...”

Si bien los ciudadanos que rodean el ecosistema del volcán se alistaron para una evacuación, una persona amante de los deportes extremos se aventuró a llegar a lo más alto del volcán Nevado: él se grabó y contó que la experiencia vivida no tiene par. Sin embargo, estaba a punto de experimentar un fenómeno que puso en riesgo su vida.

Según el metraje hecho viral en Facebook, el intrépido montañista no esperó que una gigante nube de cenizas se elevara de repente: “Empezó a salir una columna de ceniza brutal, estaba al lado del cráter. Mejor me voy de acá. Qué espectacular vista la que me regala el nevado ..”, compartió, pues se tomó el paseo como un momento inolvidable.

Mira el video viral

“Es una columna brutal, altísima”, dijo asombrado por el enorme ‘hongo’ de ceniza acumulada que se elevaba por el cielo. Ante tal majestuoso y peligroso paisaje, cientos de internautas quedaron atónitos por el peligro que asechaba al hombre: “Están avisados, no busquen la ira de Dios”, se comentó de la anécdota.

“Gracias a Dios bajé a tiempo, si no me hubiese matado cuando estaba arriba en la cumbre, un poco más y me agarra ese escombro volcánico”, dijo pocos segundos después, ya que fue consciente de la gravedad de su travesía; él podría haber quedado asfixiado.