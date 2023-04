Por lo general, los ciudadanos de a pie deben rendir cuenta de los pagos de sus impuestos; algunas veces significan una fracción pequeña de los ingresos mensuales. Sin embargo, el caso de una tiktoker en Canadá puso el tema en debate ¿Cuánto tuvo que pagar de impuesto en este país extranjero? A su explicación le fue acompañada sus lágrimas, pues no se esperó que la suma sea ‘gigantesca’.

En ocasiones, el pago de impuestos en Canadá puede ser superior al 33% sobre los ingresos reunidos en el último año fiscal. Esta es razón suficiente para comenzar ahorrar desde el primer trabajo, pues no sería un país donde el ‘estilo de vida’ sea barato.

Tuvo que pagar más de 4 mil dólares

De acuerdo al video de @stephanie_palma_, la tiktoker no estuvo lista para leer el correo sobre su pendiente tributario. Ella viviría en Canadá desde hacía años, y no esperó que su deuda con el país sea tan ‘cara’, especialmente para quienes generan una remuneración promedio.

Stephanie se mostró nerviosa ni bien comenzó su relato, de pronto, las lágrimas comenzaron a tomar rol protagónico. Ella mostró que el correo del Gobierno de Canadá le sugirió cancelar en cuanto antes su deuda tributaria de 4.400 dólares, es decir, casi 79.480 pesos mexicanos.

Mira el video viral

“¡Ay, Jesús!”, dijo tras enfrentarse a la realidad, pues la joven tiktoker no sabía si reír o llorar en medio de su crisis: “¿Qué pasa si no pago los impuestos?”, comentó a la cámara, para luego contar que no tiene realmente un trabajo a tiempo completo en el país que la acoge.

En otro post, la mexicana se mostró más optimista y con una solución al respecto, ya que recibió ciertos consejos de gente conocedora en este tema: “Ojalá puedas resolverlo, de lo contrario te vemos por acá comiendo tacos de nuevo”, le compartió una persona.