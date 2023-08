El sueño de la nariz perfecta es algo que algunas mujeres y hombres desean conseguir, pero los costos de las cirugías son elevadísimos. Sin embargo, Alexandria Linton, de 25 años, logró un resultado que causaría envidia: la nariz de Barbie. Ella y su cirujano de cabecera pronto darían a promocionar su nuevo ‘look’, aunque sus estándares de belleza no encajarían con el de miles de personas. ¿Qué dijeron al respecto?

“Esto es algo que he querido hacer en mi nariz durante los últimos seis años”, contó la neoyorkina, orgullosa de su nueva nariz respingada; una apariencia notoria a simple vista. Desde el perfil del especialista en belleza, @dr.gadzhimuradovaaa, se ostentó cómo Linton lucía su radical cambio inspirado en la película ‘rosa’ del momento.

“No me importa lo que la gente diga”

La cirugía plástica de Alexandria dejó ver una perfecta nariz recta y puntiaguda, además una forma angosta que mucho asemejaría al de la muñeca Barbie; su inspiración. “Tengo una linda y pequeña nariz de botón: la nariz de Barbie“, dejó en claro más tarde sobre su apreciación de la belleza.

En su paso de fama por TikTok, el cirujano examinó previamente la nariz de Alexandría y dejó ver una apariencia ‘bulbosa’. Esta señal no iba acorde a los principios de belleza fortalecidos por el éxito de Barbie, cinta que ganó $ 800 millones en sus primeros 12 días en los cines.

Mira el video viral

Ella se atendió con el Dr. Erdi Özdemir, quien no dudó en divulgar su gran trabajo con la mujer morena y que vinculó en su pequeño clip: “Vídeos de transformación de la nariz de Barbie”; el metraje pronto alcanzaría los 84 mil ‘views’ en cuestión de horas.

La intervención quirúrgica apenas le costó a Alexandría $4,100, cuando operaciones de este tipo pueden llegar a oscilar entre los 10 000 y 30 000 dólares solo en Manhattan, Estados Unidos. “Estoy feliz con mi decisión, y no me importa a quién no le guste”, dijo la protagonista de esta historia.

“Soy una gran defensora de hacer lo que sea que te haga sentir mejor y seguro”, continuó diciendo Alexandria, pues muchos comentarios de seguidores y detractores criticaban su necesidad de estar a la tendencia. Sin embargo, el Especialista se reafirmó en su tarea y dijo que las decisiones son saludables y les informó a los pacientes sobre los pros y contras de la alteración de rostros

“Es demasiado puntiagudo”, “Es demasiado puntiagudo, pero esta quedó bien”, “Lo hice, recomiendo el mejor tratamiento de todos”, “Lo siento mucho, claramente necesitas ayuda psicológica profesional”, “Lo siento mucho, claramente necesitas ayuda psicológica profesional”, algunos comentarios hallados en TikTok.

