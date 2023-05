Una mujer de 19 años del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, Colombia, ha hecho noticia luego de afirmar que nunca ha sostenido relaciones sexuales, pero está embarazada. La joven asegura que un espíritu es el responsable de haber salido en cinta. El caso ha llamado la atención de propios y extraños y se ha hecho viral en las redes sociales.

La joven colombiana ofreció una entrevista al medio local TV Malambo, donde ha revelado algunos detalles de su experiencia. Según sus declaraciones, empezó a experimentar sueños extraños y presencias sobrenaturales en su habitación, lo cual despertó su inquietud. Posteriormente, se dio cuenta de que estaba embarazada, atribuyendo su estado a una concepción paranormal.

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, indicó la protagonista de la historia viral en Colombia.

Ponen en duda la versión

Según la joven, ella nunca ha estado con un hombre, por lo que no entiende cómo es que pudo salir embarazada. Sin embargo, su versión de la historia ha sido criticada por más de un usuario en las redes sociales, quienes no creen ni una palabra de esta próxima madre.

“No debería sorprendernos, ya hace muchos años una tal María también dijo embarazarse de un espíritu y lo peor es que ya estaba casada”; “A lo mejor la drogaron y al estar inconsciente abusaron de ella suele pasar en muchos casos”; “Bueno ya a los nueve meses conocerá la cara del espíritu que ella debe conocer bien”, fueron algunos de los comentarios.

En medio de las críticas y el escepticismo generalizado, también se ha escuchado a internautas que apoyan la versión de la joven. Sorprendentemente, según fuentes de medios extranjeros, incluso su madre ha ofrecido su apoyo y ha dado fe a la justificación ofrecida por su hija.