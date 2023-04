Es justo decir que el amor de los abuelos no tiene ‘límites’, pero a veces la vista y demás sentidos pueden traicionarles. En ocasiones, nietas y abuelas son protagonistas de los videos más graciosos en redes sociales; este caso no es distinto. Una hábil joven logró recrear una fotografía de Cristo y Harry Styles en un mismo cuerpo para mostrárselo a su abuela, ¿El resultado? Las felicitaciones por parte de la señora.

Este caso pasó en México y fue catalogado como una ‘broma pesada’ que no se debería hacer, según ciertos fieles a la religión. Ahora, para otras personas esto solo sería una tierna comedia entre abuela y nieta que se tienen mucha confianza: el logró burlar su vista y le hizo creer que es un muchacho ‘con mucha’ fe.

La engañó con una imagen de Harry Styles

Para los conductores de autos es casi ‘imprescindible’ llevar consigo algún amuleto de buena suerte o la imagen de ‘Dios - Jesús’ en su espejo retrovisor. Esto no solo traería calma a la persona que va al volante, sino también a las familias que esperan su regreso a casa. Sin embargo, el caso de @mon_mardel llevó las cosas al extremo.

La joven había hecho un hábil trabajo de ‘Photoshop’ y logró unir la cara de Harry Styles con la imagen de Cristo, por si no fuera poco, pudo engañar a su abuelita con esta ‘artimaña’: “Vivan las abuelitas y Harry Styles”, reza su broma pesada por TikTok.

Mira el video viral

En el video viral se ve cómo la dulce anciana trata de enfocar su vista en la imagen colgada del espejo, pero no pudo notar diferencias: “Aquí traigo a ‘Diosito’, abue”, le dijo su nieta en total soltura: “¿A dónde? ... Ah sí, sí”, respondió la anciana luego de ver a duras penas la imagen ‘semi cristiana’

La fotografía luce al excantante de One Direction con pelo largo, pero con el traje y manta característicos del hijo de Dios; además de tener las manos levantadas al cielo.”De verdad, no sé si te has ganado un pase directo a al infierno o sencillamente es una broma inofensiva”, dijo un usuario al respecto.