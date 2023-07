En ocasiones, ciertos hombres se espantan con el anuncio de que serán nuevos papás, mientras otros que se alegran por la noticia. El caso de James y Annisa sería distinto: su esposo jamás esperó que volvería a ser padre tan pronto y su reacción fue ‘legendaria’. ¿Él quedó en ‘shock’ o recibió feliz el anuncio? La madre tiktoker compartió la reacción de su marido y cientos de comentarios le siguieron en el video.

La unida familia de Anissa Cofer es oriunda de Texas, Estados Unidos. De heco, el matrimonio está a la espera de su cuarta hija, así lo afirmó ella con mucha emoción desde TikTok. Sin embargo, la gran noticia tomó por sorpresa a James, quien profirió un rotundo “¡No!” cuando una cámara espía grababa su reacción.

“Ansiedad, estrés y miedo”

“Cuando tú ya tienes bebés y das positivo en un nuevo test. La reacción de tu marido no es como la esperabas”, dijo Anissa, quien no se contuvo las ganas de publicar la reacción completa de James en TikTok. Su video fue tan anecdótico que llegó a los 9 millones de ‘views’ en cuestión de días.

Mira el video viral

Sin embargo, la unión de Anissa y James es tan fuerte que lograron superar este episodio de lamentos y hasta ‘lloriqueos’: ella le había dejado una prueba de embarazo positiva cerca a la cama matrimonial.

“No estoy jugando. ¡Deja de jugar conmigo! ¡Anissa, no! ¡No estoy... no! ¡NOOO!”, gritó a viva voz James, quien no soportó la idea de criar a una pequeña niña nuevamente. Aparentemente, él dijo estar avergonzado de la escena que hizo y decidió hacer público sus motivos para Internet.

“Estaba pensando, financieramente, ¿Podemos manejar esto? Y luego comencé a pensar en el estrés de estirar demasiado nuestras manos. Quieres poder brindarle a cada niño atención y amor individual”, contó el hombre casado.

“Lo que viste (en el video) fue una montaña rusa de miedo, estrés y ansiedad ... nunca querría que mi cónyuge pensara que no la apoyo”, dijo James, advirtiendo que su amor es lo que mantiene unida a la familia. “Es un papá de 4 hijos. ¿Qué esperabas?”, “Son 4 hijos y toda una deuda con la sociedad detrás”, “Es un suicidio económico”, dijeron algunas personas de la graciosa anécdota.