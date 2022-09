Pensar en un regalo de boda no es tarea sencilla. Muchos prefieren obsequiar artículos para el nuevo hogar de los recién casados. En cambio, otras personas entregan dinero para que la pareja se lo gaste durante la ‘luna de miel’ o en pagar los gastos de matrimonio, ya que muchos invierten miles de dólares para asegurarse de tener un día maravilloso.

Sin embargo, unos novios superaron cualquier límite y solicitaron que sus invitados también hicieran una ‘contribución’ para el menú de la fiesta. Así lo confirmó una usuaria de Reddit llamada u/Lynncy1, quien relató la particular situación que le tocó vivir.

Cobran 50 dólares

Según informó The Mirror, la protagonista de esta historia recibió una invitación para un casamiento, pero le pidieron “que confirme su asistencia contribuyendo 50 dólares por persona para la comida. El postre está incluido. También había una tarjeta más pequeña que enumeraba tres lugares en los que están registrados para regalos de boda”.

En ese sentido, la invitada a la ceremonia recordó que “han pasado 15 años desde que organicé mi propia boda, así que tal vez esto sea más común ahora, pero se siente un poco vulgar y de mal gusto”. Tras recibir la invitación, la mujer conversó con algunos integrantes de la familia.

“Su reacción no fue la que esperaba. Eran básicamente como ‘benditos sean sus corazones. La pareja es joven y no sabe nada mejor. No se dieron cuenta de cuánto costaría la boda y necesitan que todos colaboremos’”, precisó.

Críticas en redes sociales

La publicación se convirtió viral en poco tiempo y los comentarios no faltaron: cientos de internautas arremetieron contra la pareja. “Sospecho que se sorprenderán de la poca gente que asiste a su boda. Eso es tan vulgar. Y solo porque la gente haga esto cada vez más no significa que sea aceptable”, señaló una cibernauta.

