La vida en pareja se disfruta más si se viaja y se conoce nueva gastronomía, este sería el caso de Sophia y Mauro. Ambos demostraron su amor hace mucho tiempo y ahora él decidió sorprender a su media naranja con un platillo de natal. Al ser su novia de Estados Unidos, ella no está muy acostumbrada a la sazón de los latinos. ¿Cuál fue su reacción al probar mondongo? Su expresión de éxtasis lo dice todo y ahora es viral en Internet.

Argentina es conocida por sus exquistos manjares carnívoros por doquier, y es que los turistas quedan encantados con la variedad de carnes a la parrilla que se tiene para ofrecer. Desde @sophiaymauro, Sophia no estaba lista para experimentar la explosión de sabor de un guiso de mondongo bien sazonado. Sus 135 mil seguidores quedaron satisfechos por la experiencia, pues este pedacito de clip sería uno de los tantos que comparten ella y su pareja argentina.

“Esto está muy rico”

El momento de la degustación llegó y Sophia se puso al ruedo con el plato típico. Eso sí, ella estaba consciente de que el mondongo que era un producto directo del estómago de la vaca, lo cual no la molestó. Ella dio los primeros mordiscos y su rostro pronto reflejaría completo asombro: “Esto está muy rico”, dijo de buenas a primeras.

Mira el video viral

La estadounidense no había probado un plato así antes, así que trató de apresurarse mientras su novio la filmaba en todo momento: “100 puntos sobre 10″, no paraba de valorar lo que había comido. Segundos más tarde, ella dio a conocer que ‘come de todo’ y que no es realmente muy quisquillosa cuando la invitan a comer.

“¿Qué le hacemos probar después?”, dijo Mauro, luego que la salida haya sido todo un éxito. Ellos suben sus aventuras en duo todo el tiempo desde su espacio en TikTok, y es que de hecho son una pareja a la que gusta probar de todo en unión y cariño: “Se nota que hay amor en sus ojos. Sigan por este camino, chicos”, les dedicó una persona.