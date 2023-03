Muchas veces, las ocurrencias de los caninos llevan al estrés a sus dueños y hasta pueden hacer de situaciones serias un instante hilarante: ¿Qué le sucedió a esta alumna de postgrado? En medio de una importante exposición, su fiel perro comenzó lanzar horribles alaridos propios de una película de terror. El momento no pasó desapercibido y se volvió un tétrico viral.

Ellie Hurer es la tiktoker de Reino Unido que pasó por este angustiante instante que no dejó a nadie indiferente: ¿Has pasado alguna vez por una exposición angustiosa? Su mascota había estado vomitando en el preciso momento en que hablaba con sus superiores, entre científicos de talla mundial y premios Novel.

No paraba de vomitar

Hurer se hallaba exponiendo en una importante ceremonia del Premio al Inventor Europeo. Es entonces cuando su mascota Henry al otro lado de habitación soltó un: “HWAAAAK” que simuló al grito de una bestia adolorida. El fragmento de video rápidamente se dio a conocer y hoy cuenta con casi 2.1 millones ‘views’ y con miles de comentarios que comparten su susto.

Mira el video viral

“Ya ni siquiera puedo verlo porque me estremezco mucho”, contó más la tiktoker acerca del momento, no por nada se estaba dirigiendo a más de 30 mil personas en vivo. “Todos estaban mirándome”, contó, en lo que sería una anécdota bochornosa que jamás olvidará.

De hecho, el video viral es tan hilarante que mostró al joven británica preocupada y hasta trató de ocultar su vergüenza. Incluso con los sonidos de molestias de su canino, ella continuó la exposición: “Los ruidos más extraños que han salido de un perro, nunca”, compartió a sus seguidores, ya que en cierto punto llegó a tener la mente en blanco.

“Oh, Dios mío (...) Suena como un exorcismo”, comentó una persona. Tras hecho tendencia su clip, la estudiante explicó acerca de la enfermedad de su perro y que no habría pasado a mayores: “Obviamente, es lo suficientemente bueno porque todo el mundo lo escuchó”, bromeó, pues esperó que el micrófono no llegará a captar los horribles sonidos guturales de su mascota.