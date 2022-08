Esperaba con ansias el día de su boda; sin embargo, luego que le detectaran cáncer y le informaran que debía seguir un tratamiento, se vio obligada a posponerla. Tomar esa decisión no fue nada fácil, pero lo peor de todo es que después se enteró que unos invitados le pidieron el reembolso a raíz de que la ceremonia no se llevaría a cabo en la fecha indicada inicialmente. Esta es la historia de una mujer, cuyo nombre no se sabe, pero que se cree que es de Australia. Su caso fue dado a conocer en Reddit por el usuario ‘missthrowaway87′.

De acuerdo a The Mirror, el internauta en cuestión subió una captura en la mencionada plataforma de una publicación que la novia había realizado en un grupo de Facebook. Ahí ella indicó que comenzó el tratamiento de cáncer dos semanas antes de su matrimonio.

La mujer también aseguró que ha recibido “mucho apoyo y comprensión”, pero no de todas las personas que esperaba. Y es que algunas pidieron a los futuros esposos que les reembolsaran los vuelos cancelados.

Esta es la publicación sin editar que realizó la novia en un grupo de Facebook. (Foto: missthrowaway87 / Reddit)

“¿Cómo manejo esta situación? ¿Me equivoco al decir que no?”, fueron las preguntas que realizó la novia en su publicación de Facebook. Pero eso no es todo, pues el usuario de Reddit luego reveló que la mujer editó su post para dar más información.

“Una vez que todo estuvo confirmado, mi madre y el Ministerio de Salud enviaron un mensaje grupal de Facebook a todos nuestros invitados explicándolo todo. Ha habido mensajes privados de algunas personas que preguntan si es posible que se reembolsen los vuelos”, recalcó la futura esposa.

“Entonces, es peor porque saben exactamente por qué se canceló y aún solicitan reembolsos”, aseveró después. Muchos comentaristas de la publicación realizada en Reddit calificaron las acciones de esos invitados como “vergonzosas”, según The Mirror. Otros, en tanto, indicaron que deberían usar esos boletos de avión para unas vacaciones.

