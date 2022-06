Rosalía volvió a ser tendencia en las redes sociales, aunque por un hecho inusual. Un profesor de Lengua y Literatura les tomó a sus alumnos un examen de sintaxis con oraciones extraídas del último disco de la española, Motomami. El anuncio viral lo hizo en su perfil de Twitter y si la cantante retuiteaba la publicación, iban a obtener un punto extra. Sin embargo, los usuarios tuvieron distintas posturas.

Álvaro Beltrán es el profesor del instituto Gustavo Adolfo Bécquer, ubicado en Sevilla, que recurrió a este método. Él no dudó en hacerlo público en su perfil de Twitter (@varobeltran), como parte de la prueba.

“Hoy mis alumnos de 1º de bachillerato se han examinado de sintaxis. Para ello, tenían que analizar oraciones extraídas de letras del último disco de Rosalía: Motomami. Si ella hace retuit o menciona alguno de los tuits de mis alumnos (o este), tendrán 1 punto extra en la evaluación final”, fue lo que escribió en la red social.

En la imagen adjunta se apreciaba el examen con las instrucciones y las diez frases escogidas por el profesor, entre las que se encuentran “Sé que tu no me has ‘olvidao’”, “Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta”, “No hay manera de que esta obsesión se me fuera” o “Yo quiero ver las mariposas sueltas”.

Profesor español les tomó a sus alumnos un examen con diez oraciones extraídas del último disco de Rosalía, Motomami(Foto: Twitter / @varobeltran).

En total, los alumnos debían analizar sintácticamente diez frases y cada una de ellas contabilizaba un punto, tal como resalta el medio as.

Hubo un debate en Twitter

El tuit del profesor se viralizó y provocó reacciones divididas de los usuarios. Hubo personas que criticaron al profesor por recurrir a este método. “No me había enterado de esto. Un profesor que sube un punto al alumno/a que consiga que la cantante Rosalía le haga retuit al examen. Pero de verdad, de dónde salen estos profesores…”, opinó un usuario.

Un sector de la comunidad, sin embargo, destacó la propuesta del maestro para generar interés en el alumnado.

“¡La leche! ¡Cuánto amargado y amargada hay contestando a este tuit! Ojalá en 1° de bach (bachillerato) hubiese hecho un examen de ese estilo, que al menos me hubiese sacado una sonrisa y a mis compis también e incluso me hubiese motivado”, opinó una estudiante.

Debido a la ola de críticas, el profesor Álvaro Beltrán optó por borrar su cuenta de Twitter