Millones de personas usan el fregadero o el lavaplatos a diario, en lo que sería la rutina del día para dejar las vajillas limpias. Sin embargo, nadie se esperaría ver alguna criatura extraña merodeando por el anillo que da a las tuberías; este caso sería esa situación. Las imágenes se volvieron virales al mostrar un extraño animal deslizándose sobre el metal y el ‘terror’ que dejó en Internet fue muy discutido.

Este extraño caso sucedió en Brasil y dejó más preguntas que respuestas sobre el inusual animal que apreció en un lavaplatos común. Fue una mujer en Twitter quien reportó el caso, mientras se había dispuesto a ir por un poco de queso a la cocina; su merienda se volvió un instante de terror inolvidable.

¿Era un gusano o una serpiente?

Dicho clip generó cerca de 4.1 millones de reproducciones, entre quienes alegan que es una criatura ‘nunca antes vista’, y otros que aseguran se trataría de una serpiente. De hecho, si se hace un ‘zoom’ parcial en la imagen, se verá cómo la criatura tiene un típico movimiento de lengua como el de los reptiles de sangre fría.

“Cosas que solo me pasan a mí: Fui a buscar un trozo de queso y salió este animalito que parece salido directo de Castelo Rá Tim Bum por el desagüe del fregadero”, había explicado la usuaria ‘Bragas Rubia’, quien intentó bromear con la situación pese a la impresión de toparse con este animal sin extremidades.

Mira el video viral

Coisas que só acontecem comigo: fui pegar um pedaço de queijo e esse bicho que parece vindo direto do Castelo Rá Tim Bum saiu do ralo da pia 🤩 pic.twitter.com/yIddXudGUm — loirinha das calcinhas 💖 (@PiinkCookie) April 27, 2023

Los colores, apariencia alargada y escamas dejaban notar que se trataba de una serpiente (probablemente) venenosa. La impresión de otros usuarios fue el ver unos ojos diminutos en la ‘cabeza’ que merodeaba por el lugar. Luego de compartirse el video por algunas horas, personas identificaron a la criatura como una ‘cecilia’, un anfibio parecido a una serpiente y que carece de patas.

Este animal de los ríos y alcantarillas no sería venenoso ni representaría un peligro para los humanos, aunque por el entorno que los rodea son vistos como sumamente asquerosos y pueden portar enfermedades. “Yo veo eso y me caigo ‘muerto’ ... es increíble cómo esta mujer no grita ni chilla”, trató de poner humor a la anécdota cierto usuario.