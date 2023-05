Los mensajes de exnovios pueden ser más comunes de lo que no aparentan y el caso de @neeriiku de Twitter sería ejemplo de ello. Aunque ella se separó de su expareja hace un tiempo, un mensaje suyo la perturbó pasando las 12 a.m., ¿Qué le escribió? El contenido del chat fue tan raro que no dudó en compartirlo por la red social de la ‘paloma’.

Este caso proviene de Argentina y dejó a la protagonista de la historia un poco consternada: Ella recibió un mensaje tan raro como fuera de tono por parte de su exnovio: “Es surrealista”, dijo ella, quien fue apoyada por un mar de comentarios y algunos otros que defendieron al chico.

“¿Estás despierta?”

La joven detalló que se hallaba en cama cuando pasado unos minutos de 1 de la madrugada recibió un mensaje al WhatsApp: era su ex. Ella le respondió de que ‘sí', pero jamás esperó que la respuesta que le daría el hombre la desconcertaría.

“¿Sabes que se ha caído Insta? Jajajaja. Por favor, vuelve conmigo. Te echo de menos”, fue lo que escribió el muchacho en forma simple, sin emojis ni puntos finales. Este mensaje le causó muchas preguntas a Irene y no tardó en consultar en Twitter cómo responder a la interrogante: “Lo de mi ex es surrealista”, le dijo a toda su comunidad.

Mira más de la historia viral

Irene le respondió creativamente a su ex, luego que este le dijera directamente que quería regresar con ella (Foto: @neeriiku / Twitter)

Más tarde, Irene contaría que el chat de WhatsApp no quedaría allí, ya que se le ocurrió una forma creativa de seguir con la conversación sin plantarle el visto eterno su expareja: “Y yo, te lo juro que te necesito”, contestó en forma sarcástica: “Con Instagram caído poco más podía hacer Jajajaja”, dijo para dar un punto y final a su relato, aunque los comentarios eran igual de hilarantes: “‘No te preocupes, Instagram volverá, pero yo no’”, le contestó una persona.