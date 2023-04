Miles de personas no faltan ni un solo día a las misas de su ciudad, siendo la eucaristía uno de los momentos más adorados por los fieles. En Estados Unidos la historia no es distinta, sin embargo, un padre habría presenciado un auténtico ‘milagro’: Se topó con una sorpresa antes de iniciar con dicha ceremonia. El hecho no pasó desapercibido por los creyentes y fue viralizado rápidamente en redes sociales.

Tal y como menciona la RAE: los milagros son hechos inexplicables por las leyes humanas, esta premisa resumiría bastante bien lo sucedido en una iglesia católica de Connecticut, en Estados Unidos. El momento que tomó inadvertido al clérigo Joseph Crowley fue justo a minutos antes de terminar con la misa.

“Es genial cuando Dios hace estas cosas”

En medio de su exposición, el cura líder de la iglesia interrumpió su mensaje para a dar conocer lo que su compañero habría presenciado: Las hostias se habían terminado, sin embargo, estas se multiplicado sin razón aparente.

Al notar ello, Joseph se encargó que los presentes en la iglesia Santo Tomás en Thomaston lo sepan. Recordó a su paso que las hostias se preparan al momento, pero estas se habían acabado ante de que ocurra el ‘milagro’. Contó que aparecieron no solo un par sino muchas de estas piezas llamadas también ‘el cuerpo de Cristo’.

Mira el video viral

Aunque fue uno de los ministros eucarísticos quien presenció el hecho, el padre no dudó en calificar el momento como un ‘mensaje poderoso’ de Dios, a lo que los creyentes asintieron sin dudar.

“Es realmente genial cuando Dios hace estas cosas, y es realmente increíble cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho. Es impactante, pero es emocionante cuando estas cosas nos pasan a nosotros”, dijo en reflexión. E incluso, se llegó a saber que la Arquidiócesis de Hartford, en Connecticut, está investigando el suceso y valorando si las autoridades del Vaticano deberían profundizar sobre esta ‘señal’.