Hacerse un tatuaje puede ser un gran compromiso para el cliente, ya que hablamos de una ‘marca de por vida’ en la piel, sin embargo, este deseo artístico a veces puede más. Ante esta premisa, una cliente en Reino Unido se hizo viral al lucirse con un tatuaje bastante peculiar: ella alega que su rosa entintada más parece una ‘coliflor’ o un ‘repollo’. Las imágenes dieron la vuelta a internet y ahora personas le aconsejan retirárselo.

En la mayoría de veces, el artista ‘en pieles’ debe llegar a un consenso con el cliente sobre el diseño que quiere grabarse: forma, tamaño y color. Para Kiya Minx, la habilidad del especialista era intachable, sin embargo, terminó arrepintiéndose de lo que se muestra en su cuello hoy en día: “Oh, Dios mío, lo odio tanto”, gritó a los cinco vientos.

Estúpido tatuaje feo

El video fue toda una expresión de odio y críticas hacia su tatuaje. Kiya no pudo reprimir su cólera de mostrarse así a cada lugar que iba, sea de compras, al ‘gym’ o a una reunión social en donde su cuello se mostrara: “¿Sabes cómo dice la gente que tengas en cuenta los tatuajes que te haces porque podrías arrepentirte cuando seas mayor? Odio esto. Estúpido tatuaje feo, oh Dios mío, lo odio tanto.”, contó desde un vídeo viral en su cuenta @kiyaminx.

Su desahogo fue de tal proporciones, que seguidores le aconsejaron ir a un buen tatuador que se dé a la tarea de retirar el ‘intento’ de flor plasmada en su piel: “¿Y sabes cuál es la locura? Ni siquiera es que no me guste por la colocación, no me gusta porque no es lo que yo quería. Primero que nada parece un repollo. Empecemos allí, parece un repollo”, dijo en su descargo, haciendo énfasis en la divertida comparativa.

Mira el video viral

Ella contó a su paso que tuvo una charla previa con su tatuador, al cual le contó que dicho tatuaje iba a ser el primero a sus 19 años. Ahora más adulta, recordó que le pidió encarecidamente que no dibujara ‘sombreados’ en la figura, pero el hombre la convenció de lo contrario.

Siguiendo con su pesadilla, confesó que quiso colocarse el ‘repollo o rosa’ más arriba de su cuello, sin embargo, por fortuna no lo hizo: “Lo quería justo aquí (en su garganta), en realidad estoy un poco feliz de no haberlo conseguido allí. Pero siento que si esto no estuviera sombreado, probablemente me gustaría. Pero ahora que Me estoy haciendo mayor, lo odio”, siguió en su cruzada y ahora es aconsejada por personas para poder retirárselo sin complicaciones.