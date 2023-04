La etapa de la maternidad es especial, difícil y requiere de mucho sacrifico, pero ante todo es una fase de completo amor hacia los hijos. Ante miles de videos de madres y sus hijos, el caso de Shania O’Neill es notorio. ¿De verdad amamanta a su hija a la vista de seguidores y demás curiosos? Ella lo tomaría como un estilo de vida en el que puede expresar su felicidad maternal, sin embargo, cientos de críticas la tildarían de ser ‘muy libertina’.

Ante las negativas de no querer verla ‘como Dios la trajo al mundo’, Shania se mostró reacia a hacer caso a personas que denomina como ‘llorones anti-amamantamiento’. La joven madre de Reino Unido afirmó que su acto de maternal no es un caso aislado, pues daría de amamantar a su hija de 2 años en cualquier situación de la vida diaria: “Podría estar en cualquier lugar; el tranvía, el autobús, un restaurante, podría estar empujando el [cochecito] en una tienda y le daría de comer dondequiera que estemos”, dijo ella, a sus tan solo 18 años.

“¿Puedo tener un turno?”

Shania recordó a miles de madres que no tiene nada de malo ‘cumplir’ con su rol cuando su bebé se lo pida. No obstante, algunas personas consideran que ‘ordeñar’ a la vista de miles de extraños podría ser un poco descarado: ella ya ha recibido comentarios ofensivos de todo tipo, e incluso ‘propuestas indecentes’: “Los hombres dicen cosas como: ‘¿Puedo tener un turno?’”, contó en uno de sus videos en los que explica cómo vive su etapa maternal.

“No puedo creerlo, las tetas son para alimentar a los bebés. Es algo natural”. es su respuesta usual cuando alguien quiere hacerle creer que lo que hace está mal.”No entiendo por qué la gente piensa que soy yo buscando atención sexual y haciendo comentarios sexuales”, expreso para miles de interesados en su historia, aunque con su característica forma de ser: feliz y llena de vitalidad.

Mira el video viral

Por otro lado, la joven inglesa dice sentirse atraída por las costumbres de hace 60 años, en el que una madre podía amamantar a sus hijos en plena vía pública y sin miradas que la aceche. Sumado a eso, O’Neill se sinceró sobre su historia maternal y reveló que quedó embarazada a los 16 años mientras tomaba píldoras anticonceptivas; pronto ella experimentaría lo que es ser una madre adolescente.

Incluso, dio a conocer que no tuvo un vínculo emocional fuerte con su bebé en la etapa de la gestación, algo que la alarmó y la entristeció: “Nunca planeé amamantar, pero cuando lo hice, me cambió por completo (...) He creado un vínculo increíble”, confesó ella, quien aclama ser una defensora de la lactancia pública.

“Siempre pensaba en cómo lo iba a hacer en público (...) pero cuanto más acudía a la partera y después de hablar con mi mamá, me di cuenta de que quería hacerlo y estoy muy contenta. Lo hice (....) He aprendido a ignorar los comentarios, sus opiniones son irrelevantes. Mi bebé viene antes que los demás, así que no dejo que me afecte”, dijo y auguró más videos de ella haciendo lo que más ama hacer.