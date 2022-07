Un hombre británico que abordó un tren-cama de Escocia a Londres, y durmió toda la noche, se llevó tremenda sorpresa al abrir los ojos.

Jim Metcalfe dijo en conversación con la BBC que, al igual que otros pasajeros, despertó y pensó que había despertado en la ciudad equivocada; sin embargo, el tren jamás salió de la estación.

“Me desperté y el tren nunca salió de Glasgow. Estuvo sentado aquí toda la noche, y ahora nos han echado de él a las 5:30 am en la ciudad equivocada”, dijo el hombre.

El servicio Caledonian Sleeper realiza varias rutas entre Londres y Escocia, y su servicio nocturno Glasgow-Londres suele durar siete horas y media. Los pasajeros pueden abordar a partir de las 10 pm de la salida y permanecer a bordo hasta las 7:30 am de la mañana siguiente.

“Cal Sleeper tuiteó que el servicio estaba en marcha anoche, dejó subir a la gente y nos dejó sentados aquí toda la noche”, explicó Metcalfe. “Dejaron que todo el mundo subiera y se fuera a dormir, y simplemente nos dejaron aquí. Estoy viajando por trabajo. Es difícil incluso saber qué decir...”.

“No puedo dormir cuando empieza a moverse, así que me subo temprano y trato de dormir primero, así que me subí a las 10:30 pm y estaba dormido a las 11 pm. Eso fue todo”, agregó. “Llamaron a la puerta a las 5 am y apareció un tipo muy amable con un panecillo de salchichas y un café; me explicó que el tren no se había movido”.

Antes de salir de casa, Metcalfe señaló que subió al tren luego de comprobar que iba a funcionar; sin embargo, a pesar del mal momento, el personal supo lidiar con la situación: “Diría que, en una situación realmente difícil, el personal de a bordo del tren estuvo muy tranquilo y profesional y lo manejó lo mejor que pudo”.

Miles de reacciones en redes sociales

Según el medio Independent, el tuit en el que Metcalfe cuenta su anécdota se viralizó con más de 4900 ‘me gusta’.

“Sé que no sirve de mucho, pero el tren lleva definitivamente más de una hora de retraso para llegar a su destino, así que deberías poder reclamar”, sugirió un usuario.

“Pedimos disculpas a los clientes afectados por la cancelación de nuestros servicios nocturnos entre Escocia y Londres”, dijo por su parte Kathryn Darbandi, directora general de Serco para Caledonian Sleeper.

“Esto se debió a un fallo identificado en la línea, a última hora de la tarde, relacionado con las temperaturas extremas que causaron problemas en toda la red, que estaban fuera de nuestro control”, añadió.

Síguenos en nuestras redes sociales: