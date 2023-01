Las redes sociales siguen enloquecidas por la nueva canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap (BZRP). Para muchos incluso es el primer video viral de este 2023. Y no es para menos, ya que la reconocida cantante colombiana no tuvo piedad con su expareja Gerard Piqué y lanzó brutales mensajes que hablan directamente de su polémica separación.

Letras como “entendí que no es culpa mía quе te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique” o “perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, muestran ‘claramente’ que la historia de amor entre la artista barranquillera y el exfutbolista catalán quedó en el pasado.

Bajo este contexto, los usuarios de las redes aprovecharon y, además de reaccionar y publicar hilarantes memes sobre la ‘tiradera’ de Shakira, empezaron a relacionarla con la reconocida compositora mexicana Paquita la del Barrio, considerada la máxima representante de las canciones de despecho y odio hacia los hombres infieles.

Proponen tema entre Shakira y Paquita la del Barrio

En menos de 24 horas, la mayoría de los internautas recordaron el auténtico himno que interpretó la cantante regional para todas las mujeres decepcionadas por sus antiguos novios.

“Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, deshecho de la vida, te odio y te desprecio”, son algunos de los agravios que la Paquita le dedicó a su exmarido en el clásico tema Rata de dos patas.

El origen de estas estrofas está en el engaño que sufrió ella misma. Por este motivo, varios internautas estuvieron de acuerdo en que Shakira podría ser la nueva Paquita la del Barrio para las nuevas generaciones. Otros cibernautas también propusieron que ambas hagan un tema juntas.

#Shakira Hay que decirlo todo...como Paquita la del barrio. pic.twitter.com/GCwowMHfmy — Victoria Chávez 🇻🇪 🇵🇸 🇭🇹 (@Vistacha) January 11, 2023

Un claro ejemplo lo encontramos en la publicación del tuitero @eduardoserenag. “Se viene Rata de 2 patas versión 2.0 - Shakira FT Paquita la del barrio”, escribió el joven, que adjuntó una imagen donde aparece la colombiana transformándose gradualmente en la cantante mexicana.

Se viene Rata de 2 patas versión 2.0 - Shakira FT Paquita la del barrio 👌🏽 pic.twitter.com/uVLFIMoWbd — 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 🍍 (@eduardoserenag) January 12, 2023

